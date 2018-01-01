Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ua | Ru

Заглавную тему из "Игры престолов" "переиграли" на необычном инструменте

Композитор Рамин Джавади всегда умел удивлять, но теперь он превзошел сам себя

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:38
&quot;Игра престолов&quot;. Фото: americatv.com.pe
"Игра престолов". Фото: americatv.com.pe

Фанаты сериала "Игра престолов" с удовольствием узнают все новое о предстоящем последнем 8 сезоне. Например, недавно  стало известно, что в 8-м сезоне зрители снова смогут увидеть Рейгара Таргариена.

А на днях главная тема сериала прозвучала на необычном инструменте. Все дело в том, что редакция западного издания IGN пригласила в гости Рамина Джавади – композитора, написавшего музыку для фильмов "Железный человек", "Тихоокеанский рубеж", сериалов "Мир Дикого запада", а также "Игра престолов".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Беременность, безрукость и воскрешение: как поменялись герои "Игры престолов" за 7 сезонов

В студии в качестве сюрприза он сыграл вступительную мелодию "Игры престолов" при помощи Nintendo Labo. Джавади использовал Nintendo Labo Piano, чтобы записать басовую партию, основную мелодию и звуки барабанов для мелодии из "Игры престолов". У него вышло гениально.

Напомним, создатели "Игры престолов" побили свой же собственный рекорд. А заключается он в длительности производства. Помощник режиссера Джонатан Куинлан, который работает на съемках восьмого сезона шоу, рассказал в своем Instagram, что одна из сцен батальных сцен снималась целых 55 дней.

Еще несколько материалов по теме:
Звезда "Игры престолов" рассказала о съемках сериала Назван персонаж, который скорее всего погибнет в финале "Игры престолов" Актеры из "Игры престолов" показали совместный смешной снимок
шоу мелодии железный человек игра престолов Тихоокеанский рубеж мир дикого запада Рамин Джавад
Источник: "Сегодня"
Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров