Захватывающие битвы под водой: в сети появились новые кадры "Аквамена"

На фото – крутые подводные сражения

"Аквамен". Фото: Entertainment Weekly

Уже совсем скоро на экраны выйдет супергеройский блокбастер "Аквамен" с мускулистым Джейсоном Момоа и обольстительной Эмбер Херд в главных ролях. Кто не успел насладиться постерами фильма, журнал Empire опубликовал порцию новеньких снимков.

Так, в сети появились эксклюзивные кадры, на одном из которых видно зрелищное сражение главного героя Артура Карри (Джейсон Момоа) со своим коварным сводным братом Ормом (Патрик Уилсон). Да-да, это кадры эпичного сражения.

"Аквамен" Фото: Empire

Отметим, что это история Артура, сына королевы подводного мира и обычного человека, смотрителя маяка. Превратившись из мальчика в мужчину, Артур оставляет мир людей, чтобы занять свой законный трон в подводном царстве. Но его сводный брат тоже претендует на престол и готов вести войну. Режиссер Джеймс Ван.

"Аквамен" Фото: Empire

В украинском прокате "Аквамен" в декабре.

Напомним, недавно студия Warner Bros. Pictures опубликовала финальный трейлер фильма "Аквамен". Фильм из вселенной DC рассказывает о мужчине Артуре Карри.

Ранее в сети появился крутой тизер фильма.