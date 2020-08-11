Зак Эфрон сыграет холостяка в ремейке популярной комедии 80-х "Трое мужчин и младенец"

По ремейку киноленты снимут еще один ремейк

Американский актер, звезда комедий "Папе снова 17" и "Старый Новый год" Зак Эфрон, который закрутил новый роман в конце зимы, сыграет главную роль в ремейке комедии 1987 года "Трое мужчин и младенец".

Ремейк будет показан на стриминговом сервисе Disney+. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Продюсировать ленту будет Гордон Грэй, который наиболее известен по своим спортивным драмам "Новичок" (2002) и "Вне игры" с Беном Аффлеком в главной роли.

В центре сюжета комедии "Трое мужчин и младенец" – три холостяка, которые одним утром под дверью своей роскошной квартиры обнаруживают младенца в корзинке. С этого момента жизнь мужчин меняется, ведь им придется заботиться о малыше.

Зак Эфрон сыграет в ремейке "Трое мужчин и младенец" Фото: Getty Images, themoviedb.org

Стоит отметить, что фильм 1987 года "Трое мужчин и младенец" тоже был ремейком французского фильма "Трое мужчин и младенец в люльке".

Какие актеры сыграют вместе с Заком Эфроном пока не сообщается.

Харизматичный актер и звезда комедий и ромкомов Зак Эфрон превращает любую свою роль в нечто особенное. Фильмы с актером пользуются ошеломительным успехом как среди подростков, так и взрослых. Предлагаем обратить внимание на несколько кинолент с Заком Эфроном, которые можно посмотреть онлайн на OLL.TV и украсить свой киновечер.

Красивый, плохой, злой

"Красивый, плохой, злой" Фото: themoviedb.org

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"Этот неловкий момент" Фото: themoviedb.org

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