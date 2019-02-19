Закулисье съемок комедии "Встреча одноклассников" – видео

Появился ролик о том, как снимался фильм "Встреча одноклассников"

"Встреча одноклассников" Фото: пресс-служба

Украинская комедия "Встреча одноклассников", премьера которой уже состоялась, и фильм идет в широком прокате и собирает самых разных зрителей, в очередной раз доказывает, что веселье может быть милым, острые шутки – жизненными, а звёзды шоу-бизнеса иногда бывают "обычными людьми".

Несмотря на то, что все самое смешное зритель, конечно же, увидит на больших экранах, многие курьезные, забавные и просто яркие моменты остаются по ту сторону камеры. О том, как снимался фильм, что о нем думает режиссер Валентин Шпаков, съемочная группа и исполнители главных ролей – Валерий Харчишин (фронтмен группы "Друга ріка"), Андрей Бурым (актер, продюсер, НЛО TV) и Алексей Нагрудный (актер театра "Золотые ворота", телеведущий) – в бекстейдже со съемок.

Отметим, что "Встреча одноклассников" – это полнометражный фильм, рассказывающий о трех друзьях, которые многого добились в жизни, но и приобрели много проблем. Они встречаются 25 лет спустя после выпускного. Это адаптация датской комедии Klassefesten, снята по заказу телеканала НЛО TV компанией Tauras Films при участии Idea Production и "Кинокомпании ММД".

Напомним, звезды канала НЛО TV уже успели посмотреть фильм "Встреча одноклассников" и поделиться своими впечатлениями от просмотра.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram