Закулисье, танцы и песни: трейлер фильма о Бейонсе стал хитом сети

Режиссером картины выступила сама артистка

Бейонсе Фото: YouTube

Стриминговый сервис Netflix, который на днях показал тизер нового сезона сериала "Люцифер", опубликовал трейлер документального фильма Homecoming: A Film by Beyonce о певице Бейонсе и ее выступлении на фестивале Coachella. Ролик тут же стал хитом сети и перевалил за миллион просмотров на YouTube.

Режиссером картины выступила сама артистка. В ленту вошли, помимо самого концерта, также закулисные сцены. Известно, что критики очень высоко оценили выступление Бейонсе на мероприятии. Она также стала первой темнокожей исполнительницей, принявшей участие в фестивале. Также на кадры попали малыши Бейонсе и супруга Джей Зи.

Лента является документальной и демонстрирует выступление американской певицы на фестивале Coachella. Фильм станет доступным для просмотра на сервисе с 17 апреля.

Напомним, стриминговый сервис Netflix запускает в производство байопик "Блондинка" (Blonde), по мотивам одноименного романа американской писательницы Джойс Кэрол Оутс. Проект посвящен жизни голливудской актрисы и секс-символа 50-х – Мэрилин Монро. Также Netflix заказал производство анимационного сериала "Боги и герои" (Gods & Heroes) по мотивам древнегреческой мифологи.

Смотрите видео о том, как Бейонсе пользуется фотошопом:

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