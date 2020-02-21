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Запутанная история в трейлере сериала "И повсюду тлеют пожары"

Главные роли исполнили Керри Вашингтон и Риз Уизерспун

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:56

Платформа Hulu представила полноценный трейлер экранизации бестселлера Селесты Инг "И повсюду тлеют пожары". За сериал взялась Риз Уизерспун, которая сыграет в третьей части "Блондинки в законе".

Кадр из сериала "И повсюду тлеют пожары"
Кадр из сериала "И повсюду тлеют пожары"
Фото: YouTube

Судя по трейлеру, сериал будет настощим триллером. Он начинается со сцены пожара: неизвестный поджег дом, в котором находилась Эллен Ричардсон, и героиня с ужасом смотрит на свое горящее жилище. Кто это сделал и причем здесь ее дочь-подросток, узнаем совсем скоро.

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Напомним, что сюжет основан на книге Селесты Инг 2017 года. Действие происходит в 1990-е годы в спокойном и респектабельном городке в Огайо и рассказывает о двух семьях. В обеих растут подростки, и в обеих за благопристойным фасадом скрываются нешуточные страсти. Керри Вашингтон и Риз Уизерспун играют двух главных героинь. Уизерспун досталась роль Эллен Ричардсон – матери респектабельного семейства, которая живет "правильной" жизнью и считается лидером Шейкер-Хайтс. Размеренный уклад ее жизни нарушает новая соседка – взбалмошная художница Миа Уоррен (Керри Вашингтон). Дочки женщин становятся подругами, каждая находит в соседском доме то, чего не хватает в собственном.

Сериал "И повсюду тлеют пожары" выйдет уже 18 марта.

Напомним, телеканал HBO опубликовал трейлер третьего сезона сериала "Мир Дикого Запада".

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