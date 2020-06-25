Завершились съемки мелодрамы "После зимы": режиссер Алина Бухтиярова рассказала о необычных моментах на съемочной площадке

Картина состоит из четырех эпизодов

На днях в Киеве были отсняты финальные кадры четырехсерийной мелодрамы "После зимы", проекта FILM.UA Group и телеканала "Украина". Режиссер фильма Алина Бухтиярова рассказала, почему в летнюю жару актеры снимались в куртках и пальто, и о том, как из-за ливня съемки оказались под угрозой…

Кадр со съемок мелодрамы "После зимы" Фото: пресс-служба

"После зимы" – добрая лента о том, что жизнь никогда не поздно изменить. Именно так и происходит с главной героиней Ольгой Грабиной, на которую практически в один день сваливается целый ворох проблем. Она теряет работу, узнает о предательстве мужа… К тому же ей приходится разбираться с проблемами двух почти взрослых дочерей.

Режиссер проекта Алина Бухтиярова очень тепло рассказывает о своей новой работе:

"Название говорит само за себя: после зимы всегда наступает весна. Поэтому не стоит бояться перемен, особенно тех, которые невозможно остановить. Несмотря на возраст и все жизненные обстоятельства, не стоит бояться быть собой и разворачивать свою жизнь на 360 градусов. Ну и, конечно, любить никогда не поздно".

Дарья Волга и Прохор Дубравин на съемках мелодрамы "После зимы" Фото: пресс-служба

Съемочная площадка – место, где происходит волшебство и случаются самые необычные моменты. Алина рассказала, что самым непредвиденным оказался… карантин, из-за которого пришлось приостановить съемочный процесс.

Кадр со съемок мелодрамы "После зимы" Фото: пресс-служба

"К моменту объявления карантина мы успели отснять ровно половину материала. Мы стартовали в марте, когда на улице было холодно, а продолжили в летнюю жару. И когда съемочная группа ходила по площадке в футболках и шортах, актеры снимались в курточках и пальто".

Кадр со съемок мелодрамы "После зимы" Фото: пресс-служба

Иногда и погодка подбрасывала сложностей. Одну из важных психологических сцен снимали в парке: главные герои гуляют, откровенно разговаривают, затем сближаются. Но съемки оказались пол угрозой из-за ливня! Ситуация, когда нужно срочно принимать решение.

Кадр со съемок мелодрамы "После зимы" Фото: пресс-служба

"Я обошла всю площадку в поисках навеса или козырька, под которым мы могли бы снимать, но ничего подходящего не нашлось. И мне пришла идея, что сцена может состояться в машине: ведь в жизни дождь застает людей в любой момент! Таким образом, сцена стала еще лучше: льющий по окнам дождь, салон авто – и долгожданное объяснение героев", – вспоминает Алина.

Добавим, что в главных ролях снялись Даша Волга, Прохор Дубравин, Анна Сердюк, Полина Носыхина, Сергей Коршиков и др.

Даша Волга съемках мелодрамы "После зимы" Фото: пресс-служба

Прохор Дубравин Фото: пресс-служба

Напоследок режиссер поведала о том, что стало для нее самым прекрасным на съемках фильма:

"Прекрасно для режиссера, когда в кадре чудесные актеры, а за кадром очень четко организован съемочный процесс. Мне повезло – все было именно так! Актеры чувствовали друг друга, и отдавали себя нашей истории полностью, и я очень благодарна им за это. А всей группе отдельное спасибо за то, что четко выполняли поставленные задачи и поддерживали мои идеи".

Кадр со съемок мелодрамы "После зимы" Фото: пресс-служба

Добавим, что премьера четырехсерийной мелодрамы "После зимы" состоится на телеканале "Украина": дату показа мы сообщим дополнительно.

Режиссер-постановщик: Алина Бухтиярова

Оператор-постановщик: Дмитрий Юриков

Художник-постановщик: Максим Димитренко

Сценарист: Мария Бек

Продюсеры: Виктор Мирский, Виктория Корогод, Наталия Стрибук, Ирина Черняк, Елена Малкова, Кирилл Горобец, Ольга Соловьева.

В ролях: Даша Волга, Прохор Дубравин, Сергей Коршиков, Анна Сердюк, Полина Носыхина, Максим Девизоров, Елена Светлицкая, Наталья Дорошенко, Екатерина Артеменко, Татьяна Юрикова, Денис Капустин и др.

Кадр со съемок мелодрамы "После зимы" Фото: пресс-служба

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