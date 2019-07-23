Zaxidfest 2019: программа фестиваля, участники, билеты на событие
Музыкальный фестиваль пройдет с 16 по 18 июля под Львовом
Только недавно в Киеве отгремел масштабный музыкальный фестиваль Atlas Weekend 2019. Теперь во Львовской области, в локации "Волшебная долина" состоится музыкальный фестиваль Zaxidfest 2019. Драйвовое мероприятие пройдет с 16 по 18 августа.
Стоит отметить, что "Волшебная долина" находится в Родатичах, что в 40 км от Львова. Единство фестивальной атмосферы и живописной природы позволяют посетителям получить максимум удовольствия от отдыха.
Вход на фестиваль Zaxidfest 2019 – платный. В стоимость входного билета входит музыкальная программа. Бытовые условия, проживание в палаточном городке, дорожные расходы, питание, напитки, паркинг и другие дополнительные услуги на территории фестиваля не входят в стоимость входного билета.
Уже несколько лет на Zaxidfest строят три сцены – Инди, Главная и Рок. Сцены работают одновременно и независимо друг от друга. Полная программа фестиваля пока не анонсирована, однако уже объявлены некоторые участники Zaxidfest 16-18 июля:
- Apocalyptica (FIN),
- You Me At Six (UK),
- Cradle of Filth (UK),
- Lacuna Coil (IT),
- Noize MC,
- Crossfaith (JPN),
- After the Burial (USA),
- Caspian (USA),
- Eyes Set To Kill (USA),
- Itchy (DEU).
Другие участники и хедлайнеры будут объявлены в ближайшее время.
Напомним, с 26 по 30 июня 2019 во Львове прошел IХ международный джазовый фестиваль Leopolis Jazz Fest.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram