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Zaxidfest 2019: программа фестиваля, участники, билеты на событие

Музыкальный фестиваль пройдет с 16 по 18 июля под Львовом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:47
Zaxidfest 2019
Zaxidfest 2019
Фото: facebook.com/zaxidfest

Только недавно в Киеве отгремел масштабный музыкальный фестиваль Atlas Weekend 2019. Теперь во Львовской области, в локации "Волшебная долина" состоится музыкальный фестиваль Zaxidfest 2019. Драйвовое мероприятие пройдет с 16 по 18 августа.

Стоит отметить, что "Волшебная долина" находится в Родатичах, что в 40 км от Львова. Единство фестивальной атмосферы и живописной природы позволяют посетителям получить максимум удовольствия от отдыха.

Zaxidfest 2019: билеты на фестиваль

Вход на фестиваль Zaxidfest 2019 – платный. В стоимость входного билета входит музыкальная программа. Бытовые условия, проживание в палаточном городке, дорожные расходы, питание, напитки, паркинг и другие дополнительные услуги на территории фестиваля не входят в стоимость входного билета.

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Zaxidfest 2019: программа фестиваля, участники

Уже несколько лет на Zaxidfest строят три сцены – Инди, Главная и Рок. Сцены работают одновременно и независимо друг от друга. Полная программа фестиваля пока не анонсирована, однако уже объявлены некоторые участники Zaxidfest 16-18 июля: 

  • Apocalyptica (FIN),
  • You Me At Six (UK),
  • Cradle of Filth (UK),
  • Lacuna Coil (IT),
  • Noize MC,
  • Crossfaith (JPN),
  • After the Burial (USA),
  • Caspian (USA),
  • Eyes Set To Kill (USA),
  • Itchy (DEU).

Другие участники и хедлайнеры будут объявлены в ближайшее время.

Напомним, с 26 по 30 июня 2019 во Львове прошел IХ международный джазовый фестиваль Leopolis Jazz Fest. 

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Источник: Сегодня
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