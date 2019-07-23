Zaxidfest 2019: программа фестиваля, участники, билеты на событие

Музыкальный фестиваль пройдет с 16 по 18 июля под Львовом

Zaxidfest 2019 Фото: facebook.com/zaxidfest

Только недавно в Киеве отгремел масштабный музыкальный фестиваль Atlas Weekend 2019. Теперь во Львовской области, в локации "Волшебная долина" состоится музыкальный фестиваль Zaxidfest 2019. Драйвовое мероприятие пройдет с 16 по 18 августа.

Стоит отметить, что "Волшебная долина" находится в Родатичах, что в 40 км от Львова. Единство фестивальной атмосферы и живописной природы позволяют посетителям получить максимум удовольствия от отдыха.

Zaxidfest 2019: билеты на фестиваль

Вход на фестиваль Zaxidfest 2019 – платный. В стоимость входного билета входит музыкальная программа. Бытовые условия, проживание в палаточном городке, дорожные расходы, питание, напитки, паркинг и другие дополнительные услуги на территории фестиваля не входят в стоимость входного билета.

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Zaxidfest 2019: программа фестиваля, участники

Уже несколько лет на Zaxidfest строят три сцены – Инди, Главная и Рок. Сцены работают одновременно и независимо друг от друга. Полная программа фестиваля пока не анонсирована, однако уже объявлены некоторые участники Zaxidfest 16-18 июля:

Apocalyptica (FIN),

You Me At Six (UK),

Cradle of Filth (UK),

Lacuna Coil (IT),

Noize MC,

Crossfaith (JPN),

After the Burial (USA),

Caspian (USA),

Eyes Set To Kill (USA),

Itchy (DEU).

Другие участники и хедлайнеры будут объявлены в ближайшее время.

Напомним, с 26 по 30 июня 2019 во Львове прошел IХ международный джазовый фестиваль Leopolis Jazz Fest.

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