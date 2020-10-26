Заяц со смарт-часами: "Союзмультфильм" показала образ героя из перезапуска "Ну, погоди!"

Также в мультфильме будет три новых персонажа

Студия "Союзмультфильм" представила новый образ Зайца из перезапуска знаменитого мультфильма, сообщили TJ. Следует отметить, что внешний вид героев был лишь немного осовременен и значительных различий с оригиналом наблюдать не приходится.

Зато в мультике теперь будут новые герои – Барсук Тим, Ежик Шу и Косуля Уля.

Новые образы Волка и Зайца из мультика "Ну, погоди!" Фото: Студия Союзмультфильм

У нового Зайца теперь другая форма ушей, стильная прическа и нет усов. Одет персонаж в штаны с подкатами, голубое поло, а на руке у него смарт-часы. Также был представлен окончательный образ Волка, который теперь одет в майку, спортивные штаны и кроссовки.

Финальный образ зайца выбрали из более 30 вариаций. "Важно было найти баланс характерных черт персонажа, а также сохранить преемственность с классической версией: так, например, у нашего Зайца тот же цвет глаз", – рассказала генеральный продюсер "Союзмультфильма" Юлия Осетинская.

В первом сезоне ремейка мультфильма планируется 52 серии. Киностудия начала работу над ними в 2020 году. Премьера нового "Ну, погоди!" ожидается зимой этого года.

Ранее мы рассказывали, что Disney+ выпустит фильм о Золушке-сникерхеде. Также вам может быть интересно узнать, что посмотреть с детьми: 5 интересных комедий для всей семьи.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться