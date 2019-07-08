Зажигаем вместе: ТОП лучших песен колумбийского красавчика Maluma

Артист даст большой концерт в рамках мирового турне

Maluma Фото: instagram.com/maluma

Сегодня, 8 июля, во Дворце спорта, выступит 25-летний колумбийский певец Малума (Maluma). Артист даст концерт для украинцев и споет свои самые популярные и зажигательные песни. Maluma сейчас находится в мировом турне с новым альбом "11:11". Киев – станет еще одной остановкой в его гастролях. Стоит отметить, что киевский концерт певца будет открывать украинская исполнительница Настя Каменских (NK).

Кстати, Настя Каменских сейчас гастролирует по Украине и в субботу она выступала в Одессе:

Что касается Maluma – песни горячего красавчика покорили сердца миллионов поклонников. Трек с певцом захотели записать Мадонна, а также Шакира и Рики Мартин. Предлагаем небольшую подборку – лучшие песни Maluma, личная жизнь которого также отображается в его треках. Он встречается с успешной моделью Натали, с которой познакомился на съемках своего же клипа!

Shakira – Chantaje ft. Maluma

Ricky Martin – Vente Pa' Ca ft. Maluma

Madonna, Maluma – Medellín

GIMS, Maluma – Hola Señorita (Maria)

Maluma – Corazón

Maluma – Felices los 4

Напомним, в прошлом году певца Maluma ограбили в России. Как сообщалось, артист пребывал в РФ, как футбольный болельщик. Его обокрали в отеле Four Seasons напротив Кремля в Москве. Ювелирные украшения и ценности на сумму 50 миллионов рублей (больше 20 миллионов гривен)

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