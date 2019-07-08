Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Зажигаем вместе: ТОП лучших песен колумбийского красавчика Maluma

Артист даст большой концерт в рамках мирового турне

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:18
Maluma
Maluma
Фото: instagram.com/maluma

Сегодня, 8 июля, во Дворце спорта, выступит 25-летний колумбийский певец Малума (Maluma). Артист даст концерт для украинцев и споет свои самые популярные и зажигательные песни. Maluma сейчас находится в мировом турне с новым альбом "11:11". Киев – станет еще одной остановкой в его гастролях. Стоит отметить, что киевский концерт певца будет открывать украинская исполнительница Настя Каменских (NK).

Кстати, Настя Каменских сейчас гастролирует по Украине и в субботу она выступала в Одессе:

Что касается Maluma – песни горячего красавчика покорили сердца миллионов поклонников. Трек с певцом захотели записать Мадонна, а также Шакира и Рики Мартин. Предлагаем небольшую подборку – лучшие песни Maluma, личная жизнь которого также отображается в его треках. Он встречается с успешной моделью Натали, с которой познакомился на съемках своего же клипа!

Shakira – Chantaje ft. Maluma

Ricky Martin – Vente Pa' Ca ft. Maluma 

Madonna, Maluma – Medellín

GIMS, Maluma – Hola Señorita (Maria)

Maluma – Corazón 

Maluma – Felices los 4

Напомним, в прошлом году певца Maluma ограбили в России. Как сообщалось, артист пребывал в РФ, как футбольный болельщик. Его обокрали в отеле Four Seasons напротив Кремля в Москве. Ювелирные украшения и ценности на сумму 50 миллионов рублей (больше 20 миллионов гривен) 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
The Neighbourhood возвращаются в Украину c большим концертом
Мадонна концерт песни Maluma Малума
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Младший сын Олега Газманова купил машину за 15 миллионов
Младший сын Олега Газманова купил машину за 15 миллионов
Как желатин спасает наши суставы
Как желатин спасает наши суставы
Узнайте, действительно ли полезен зеленый лук
Узнайте, действительно ли полезен зеленый лук
Экс- жена Григорьева-Апполонова рассказала, как бросила артиста
Экс- жена Григорьева-Апполонова рассказала, как бросила артиста

Популярные статьи

Вчера, 18:44Шоу-бизнес

Виталий Козловский признался, какой будет его свадьба

Вчера, 16:48Шоу-бизнес

Лолита Милявская выступила в оккупированном Донецке: реакция сети

Вчера, 12:43Техно

Астрономы получили мощный сигнал из далекого космоса: что это было

Вчера, 11:33Fun

7 июля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 09:45Fun

Ивана Купала 2019: красивые открытки с праздником

Вчера, 09:02Events

Поздравления с Ивана Купала в прозе, картинках, стихах, смс

Вчера, 07:06Events

Сегодня Ивана Купала 2019 отмечается в Украине: особенности и традиции праздника

Вчера, 06:30Психология

Гороскоп на неделю 7 июля-13 июля для всех знаков зодиака

6 июляEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

6 июляEvents

Дома и с подругами: ТОП-5 гаданий на Ивана Купала в домашних условиях

6 июляШоу-бизнес

Как проходят королевские крестины: интересные и неожиданные факты

6 июляFun

6 июля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

6 июляШоу-бизнес

Настоящий психоз: Регина Тодоренко показала истерику перед свадьбой

6 июляFun

Ивана Купала 2019: что ни в коем случае нельзя делать

6 июляПсихология

Гороскоп на 6 июля: все знаки зодиака

5 июляEvents

Гороскоп на завтра по картам Таро для всех знаков зодиака

Новости партнеров

Когда у человека наступает старость
Когда у человека наступает старость
Как желатин спасает наши суставы
Как желатин спасает наши суставы
Разин: «Ненависть, зависть, жесткость – это все Алла Пугачева»
Разин: «Ненависть, зависть, жесткость – это все Алла Пугачева»
Дочь Александра Абдулова растет его точной копией
Дочь Александра Абдулова растет его точной копией
Елену Корикову обвиняли в алкоголизме и затворничестве
Елену Корикову обвиняли в алкоголизме и затворничестве
Дмитрия Певцова и Ольгу Дроздову заметили в загсе
Дмитрия Певцова и Ольгу Дроздову заметили в загсе
12 дизайнерских находок для обустройства кухни
12 дизайнерских находок для обустройства кухни
Неймар закохався в саму високооплачувану скейтбордістку світу
Неймар закохався в саму високооплачувану скейтбордістку світу
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь