Зеленский наградил режиссера фильма о Голодоморе орденом княгини Ольги

Агнешка Холланд сняла фильм "Цена правды", который выходит в прокат 28 ноября

Агнешка Холланд Фото: пресс-служба

Известный польский режиссер Агнешка Холланд награждена орденом княгини Ольги. Соответствующий указ от 22 ноября 2019 года появился на сайте президента Украины. Глава государства Владимир Зеленский отметил орденом княгини Ольги III степени режиссера фильма "Цена правды" "за весомый вклад в памяти жертв геноцида украинского народа – Голодомора 1932-1933 годов в Украине, подвижническую деятельность, направленную на освещение правды о Голодоморе".

Смотрите подробности о фильме Агнешки Холланд "Цена правды":

Отметим, что 28 ноября на широкие экраны выходит исторический триллер Агнешки Холланд "Цена правды, рассказывающий историю британского журналиста Гарета Джонса, который в 1933 году отправился в Советский Союз и воочию увидел преступления сталинского режима и Голодомор в Украине.

Агнешка Холланд – польский режиссер, председатель европейской киноакадемии, лауреат "Золотого глобуса", двукратная номинантка на премию "Оскар" за фильмы "Европа, Европа" (1991) и "В темноте" (2011).

В ноябре 2008 года бывший президент Украины Виктор Ющенко посмертно наградил журналиста Гарета Джонса орденом "За заслуги" III степени за весомый личный вклад в донесении до мирового сообщества правды о геноциде украинского народа во время Голодомора 1932-1933 годов. Награда была вручена племяннице журналиста Маргарет Колли, церемония состоялась в Центральном зале Вестминстерского дворца.

Напомним, что Агнешка Холланд лично представит исторический триллер "Цена правды" украинским зрителям и представителям средств массовой информации, а 28 ноября станет почетной гостьей на фестивале "Новое британское кино", где фильм-открытие "Цена правды" будет показан на языке оригинала.

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