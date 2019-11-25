Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Зеленский наградил режиссера фильма о Голодоморе орденом княгини Ольги

Агнешка Холланд сняла фильм "Цена правды", который выходит в прокат 28 ноября

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:13
Агнешка Холланд
Агнешка Холланд
Фото: пресс-служба

Известный польский режиссер Агнешка Холланд награждена орденом княгини Ольги. Соответствующий указ от 22 ноября 2019 года появился на сайте президента Украины. Глава государства Владимир Зеленский отметил орденом княгини Ольги III степени режиссера фильма "Цена правды" "за весомый вклад в памяти жертв геноцида украинского народа – Голодомора 1932-1933 годов в Украине, подвижническую деятельность, направленную на освещение правды о Голодоморе".

Смотрите подробности о фильме Агнешки Холланд "Цена правды":

Отметим, что 28 ноября на широкие экраны выходит исторический триллер Агнешки Холланд "Цена правды, рассказывающий историю британского журналиста Гарета Джонса, который в 1933 году отправился в Советский Союз и воочию увидел преступления сталинского режима и Голодомор в Украине.

Агнешка Холланд – польский режиссер, председатель европейской киноакадемии, лауреат "Золотого глобуса", двукратная номинантка на премию "Оскар" за фильмы "Европа, Европа" (1991) и "В темноте" (2011).

В ноябре 2008 года бывший президент Украины Виктор Ющенко посмертно наградил журналиста Гарета Джонса орденом "За заслуги" III степени за весомый личный вклад в донесении до мирового сообщества правды о геноциде украинского народа во время Голодомора 1932-1933 годов. Награда была вручена племяннице журналиста Маргарет Колли, церемония состоялась в Центральном зале Вестминстерского дворца.

Напомним, что Агнешка Холланд лично представит исторический триллер "Цена правды" украинским зрителям и представителям средств массовой информации, а 28 ноября станет почетной гостьей на фестивале "Новое британское кино", где фильм-открытие "Цена правды" будет показан на языке оригинала.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
"Аббатство Даунтон" и "Цена правды": что посмотреть на этой неделе в кино День памяти: ТОП-5 фильмов о Голодоморе "Цена правды": Джамала представила новый клип к фильму о Голодоморе
Гарет Джонс Агнешка Холланд Цена правды
Реклама

Новости партнеров

Стало известно, как быстро стабилизировать давление
Стало известно, как быстро стабилизировать давление
Перепланировка кухни от А до Я: правила, варианты, согласование
Перепланировка кухни от А до Я: правила, варианты, согласование
Оригинальные идеи для однокомнатной квартиры: как удивлять гостей
Оригинальные идеи для однокомнатной квартиры: как удивлять гостей
Назван продукт, снижающий потенцию у мужчин
Назван продукт, снижающий потенцию у мужчин
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 14:40Food

Новогоднее меню 2020: ТОП-10 рецептов праздничных блюд

Вчера, 13:36Шоу-бизнес

ТОП-10 голливудских звезд, которые стали жертвами сексуального насилия

Вчера, 11:00Шоу-бизнес

"Сложно проигрывать": Анна Ризатдинова прокомментировала финал "Танців з зірками"

Вчера, 11:00Food

Простые салаты на Новый год 2020: ТОП-5 рецептов

Вчера, 09:19Шоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": кто победил в танцевальном шоу

Вчера, 01:13Шоу-бизнес

Как прошел финал "Танців з зірками 2019"

24 ноябряШоу-бизнес

Как прошло Детское Евровидение 2019 в Польше: полное видео

24 ноябряШоу-бизнес

Детское Евровидение 2019: как выступила представительница Украины София Иванько

24 ноябряFun

24 ноября: какой сегодня праздник, как провести день и что нельзя делать

24 ноябряШоу-бизнес

Голосование: кто победит на шоу "Танці з зірками 2019"

24 ноябряШоу-бизнес

"Золотой граммофон 2019": кто из украинских звезд получил награду в России

24 ноябряПсихология

Гороскоп на неделю 24-30 ноября: все знаки зодиака

23 ноябряШоу-бизнес

Игорь Крутой и Николай Басков устроили "потасовку" в аэропорту: видео (18+)

23 ноябряШоу-бизнес

Муж Анастасии Заворотнюк удалил все фото на своей странице в Instagram

23 ноябряШоу-бизнес

Рак у Заворотнюк: "Врачи предлагают единственный выход"

23 ноябряFun

23 ноября: какой сегодня праздник, как провести день и что нельзя делать

Новости партнеров

Экс-жена Потапа прокомментировала отношения их сына с Каменских
Экс-жена Потапа прокомментировала отношения их сына с Каменских
ТОП-7 комнатных растений, которые нельзя держать в доме
ТОП-7 комнатных растений, которые нельзя держать в доме
Стильный дизайн однокомнатной квартиры: секреты планировки
Стильный дизайн однокомнатной квартиры: секреты планировки
7 случаев, когда лучше промолчать
7 случаев, когда лучше промолчать
Бывший муж Фриске Шепелев женится на новой возлюбленной
Бывший муж Фриске Шепелев женится на новой возлюбленной
Звезда
Звезда "Дизель шоу" поразил признанием о смерти актрисы
Ученые: дамы с пышными бедрами имеют 2 очень важных преимущества
Ученые: дамы с пышными бедрами имеют 2 очень важных преимущества
Какое каре будет модным в этом сезоне
Какое каре будет модным в этом сезоне