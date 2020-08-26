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Жан-Клод Ван Дамм был замечен в Бортничах на съемочной площадке фильма для Netflix

Сегодня, 18:14

Знаменитый актер посетил историческую местность столицы

Съемки первого фильма Netflix в Украине продолжаются, а Жан-Клода Ван Дамма снова засняли внимательные жители. После того, как в Сети появился 20-секундный ролик с Ван Даммом в Киеве, жители внимательно наблюдают за новостями.

В этот раз съемочная площадка фильма развернулась в Бортничах, где актера сфотографировал житель многоэтажного дома, рядом с которым проходят съемки эпизодов.

Фотографии опубликовал Максим Кобец в своем Facebook-аккаунте. Максим сообщил, что территория съемочной площадки была полностью окружена охраной и перекрыта.

Жан-Клод Ван Дамм в Бортничах
Жан-Клод Ван Дамм в Бортничах
Фото: facebook.com/maksym.kobets

"Не знаю, что там у вас происходит... Но сегодня мои рабочие будни сопровождают крики #action и гудение съемочной стаф. Впервые мой двор, все входы и выходы, перекрыты муниципальной охраной. Повсюду люди перекликаются по рациям и просто шумят, думаю, и обычно на площадке съемочной. Выхожу на балкон, присматриваюсь, но тут вижу, что это Ван Дамм (тот, который Жан-Клод Ван Дамм) и именно в это время проходят съемки его сцен. Ну скажите мне как тут не стать папарацци!?", – написал Максим Кобец.

Жан-Клод Ван Дамм в Бортничах
Жан-Клод Ван Дамм в Бортничах
Фото: facebook.com/maksym.kobets

Напомним, что предстоящий комедийный боевик получил название The Last Mercenary ("Последний наемник"). В центре сюжета фильма – экс-агент секретной службы, который должен срочно вернуться во Францию, когда правительство обвинило его сына в незаконной торговле оружием и наркотиками. Вскоре обнаруживается, что к запутанному делу причастна мафия и правительственные лица.

Кадр со съемок фильма "Последний наемник"
Кадр со съемок фильма "Последний наемник"
Фото: facebook.com/maksym.kobets

Большая часть съемок пройдет в Киеве, а также в Париже, а события фильма будут разворачиваться во Франции.

Режиссером комедийного боевика стал Дэвид Шарон. Продюсеры фильма – Влад Ряшин, Жан-Шарль Леви и Олиас Барко. Оператор – знаменитый французский кинооператор Тьерри Арбогаст, который регулярно сотрудничает с режиссером Люком Бессоном. Среди знаменитых фильмов, снятых Тьерри Арбогастом: "Леон", "Никита", "Пятый элемент", "Люси", "Малавита", "Ангел-А".

Напомним, что ранее стало известно, где и с кем живет Жан-Клод Ван Дамм в столице.

Ранее мы также сообщали, что Голливуд купил украинский триллер Let it snow в главной роли с Иванной Сахно.

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