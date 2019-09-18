Железо и плоть: опубликованы новые кадры фильма "Терминатор: Темные судьбы"

На кадрах появились знакомые и новые персонажи – Сара Коннор, Т-800, Rev-9, Грейс

Кадр из фильма "Терминатор 6: Темные судьбы" Фото: YouTube

В сети появились новые кадры с фильма "Терминатор 6". Снимки появились в Twitter издания Total Film. На промокадрах можно увидеть как уже знакомых персонажей – Сару Коннор (Линда Хэмилтон) и T-800 (Арнольд Шварценеггер), так и новых героев: Rev-9 (Гэбриел Луна), Грейс (Маккензи Дэвис).

Смотрите видео о том, как Арнольд Шварцнегер прогулялся по Лос-Анджелесу в костюме и гриме Терминатора:

Режиссером картины выступил Тим Миллер, создатель первой части "Дэдпула". А продюсером – Джеймс Кэмерон, который был режиссером и сценаристом первых двух частей "Терминатора".

"Терминатор: Темные судьбы" Фото: twitter.com/totalfilm "Терминатор: Темные судьбы" Фото: twitter.com/totalfilm "Терминатор: Темные судьбы" Фото: twitter.com/totalfilm "Терминатор: Темные судьбы" Фото: twitter.com/totalfilm "Терминатор: Темные судьбы" Фото: twitter.com/totalfilm 1/5

Отметим, что картина "Терминатор: Темные судьбы" станет продолжением картины "Терминатор 2: Судный день" (1991). В украинский прокат фильм выйдет 31 октября этого года. Уже доступен трейлер киноленты "Терминатор: Темные судьбы".

Напомним, ранее в сети появился трейлер фантастического боевика "Терминатор: Темные судьбы", о котором только недавно появились подробности. Также уже есть и первый постер картины.

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