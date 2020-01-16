Жена или собака? Украинский трейлер комедии "Мой пес Идиот" покоряет сеть
Фильм ко Дню влюбленных выйдет на широкие экраны 13 февраля
В сети появился украинский трейлер комедии ко дню всех влюбленных "Мой пес идиот" с Шарлоттой Генсбур в главной роли. Фильм "Мой пес Идиот" снят по мотивам одноименного бестселлера американского романиста Джона Фанте.
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Над комедийным фильмом "Мой пес Идиот" работали Франция и Бельгия. Режиссером ленты выступил Иван Атталь, который также присоединился к написанию сценария вместе с Яелем Лангманном и Дином Крэйгом.
По сюжету фильма, Идиот – очень милый, однако большой, грязный и непослушный пес. Как-то писатель Генри находит его в своем саду и тут же решает усыновить. Эта неожиданная дружба пошатнет привычный баланс дома, и вдохновит супругов начать все сначала.
В фильме сыграли режиссер и соавтор сценария Иван Атталь, Эрик Руф, Паскаль Арбийо, Бен Атталь и Адель Висм.
Премьера комедии в Украине запланирована на 13 февраля 2020 года.
Напомним, в сети появился первый тизер-трейлер новой украинской романтической комедии "Свидание в Вегасе".
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