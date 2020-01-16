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Жена или собака? Украинский трейлер комедии "Мой пес Идиот" покоряет сеть

Фильм ко Дню влюбленных выйдет на широкие экраны 13 февраля

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:28
"Мой пес Идиот"
"Мой пес Идиот"
Фото: пресс-служба

В сети появился украинский трейлер комедии ко дню всех влюбленных "Мой пес идиот" с Шарлоттой Генсбур в главной роли. Фильм "Мой пес Идиот" снят по мотивам одноименного бестселлера американского романиста Джона Фанте.

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Над комедийным фильмом "Мой пес Идиот" работали Франция и Бельгия. Режиссером ленты выступил Иван Атталь, который также присоединился к написанию сценария вместе с Яелем Лангманном и Дином Крэйгом.

По сюжету фильма, Идиот – очень милый, однако большой, грязный и непослушный пес. Как-то писатель Генри находит его в своем саду и тут же решает усыновить. Эта неожиданная дружба пошатнет привычный баланс дома, и вдохновит супругов начать все сначала.

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В фильме сыграли режиссер и соавтор сценария Иван Атталь, Эрик Руф, Паскаль Арбийо, Бен Атталь и Адель Висм.

Премьера комедии в Украине запланирована на 13 февраля 2020 года.

Напомним, в сети появился первый тизер-трейлер новой украинской романтической комедии "Свидание в Вегасе".

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