Женщина-огонь или стать супербабой! Обзор фильма "Капитан Марвел"

В прокат вышел супергеройский блокбастер "Капитан Марвел", который заспойлерил "Мстителей 4"

"Капитан Марвел" Фото: YouTube

В украинский прокат вышел очередной супергеройский блокбастер "Капитан Марвел". Это 21 фильм из вселенной Marvel, который стал, скорее, вводной главой о новом персонаже в огромную "семью" супергероев, чем самостоятельная завершенная картина. Сложно сказать, хороший получился фильм или плохой, ведь фильмы, снятые по комиксах, несут определенную идею, имеют свой шарм и глубину.

"Капитан Марвел": сюжет фильма и драматургия

"Капитан Марвел" Фото: YouTube

Фильм Анны Боден и Райана Флека успел завоевать сердца киноманов еще задолго до выхода в прокат. По сюжету, девушку Верс из планеты благородных героев Крии мучат непонятные воспоминания и кошмары. Она не помнит кто она, откуда и что происходило в прошлом. Ее наставник Йон-Рогг постепенно готовит ее к выполнению "звездных заданий", но ее эмоции и бунтарский дух мешают обрести гармонию с собой и четко выполнять приказы. Как оказалось, на самом деле она - пилот ВВС США Кэрол Дэнверс, в ее жилах течет не зеленая и не синяя кровь, она самый обычный человек, в определенный моменты получивший сверхспособности.

Как обычно, по нелепому стечению обстоятельств, Земля оказалась в центре межгалактического противостояния двух инопланетных миров, а Капитан Марвел, она же Верс и Кэрол вместе с новоиспеченным дружбаном Фьюри спасают человечество, а заодно, еще несколько десятков планет.

"Капитан Марвел" Фото: YouTube

Дело в том, что крианцы хотят уничтожить расу Скруллов (ребята, которые довольно мерзковаты на вид, но могут принимать обличье любого, кого увидят и даже смогут использовать недавние воспоминания). Но по классике жанра, плохие парни оказались хорошими, а волк волк все это время гонял в овечьей межгалактической супергеройской шкуре. Это, если коротко.

Герои фильма и картинка

В "сольнике" про женщину-супергероиню вместили все: и широкий размах сюжета, и индивидуальные истории персонажей, и динамику, граничащую с истерическим "нам нужно все показать за два часа", и интересные повороты событий, и яркие спецэффекты.

Фильм позволил сполна насладится предысторией агентов Щ.И.Т, где мы заново влюбились в героя Сэмюэла Л. Джексона, который стал ключевой подсказкой к четвертым Мстителям и узнали главную тайну – каким образом он потерял свой глаз! Зрители сумели трогательно проститься с легендой комиксов Marvel Стэном Ли, который так уместно появился в роли камео в начале киноленты.

"Капитан Марвел" Фото: YouTube

Впрочем, нельзя считать успешным боевое крещение Джуда Лоу в кинокомиксах, где он сыграл Йон-Рогга – наставника Кэрол. Герой Лоу, казалось бы, предстает умным и степенным другом и наставником, хорошим боевым генералом. Вот тут-то он и спалился! Ну не может старина Джуд сыграть такого крутого хорошего парня. И правда, оказалось, что он мастерски плетет интриги, он серый кардинал и манипулятор, которому "надерла задницу" Капитан Марвел.

Нельзя не вспомнить кота Гуся, который мылил глаза почти весь фильм. Кто знает комиксы, тот в курсе, что герой несет некий "сюрприз".

"Капитан Марвел" Фото: YouTube

Что касается главной героини, то на нее, конечно, возложена огромна миссия – спасти Землю, Мстителей и все живое и прекрасное. Так, по крайней мере, спойлерят последние кадры фильма. Без последнего поворота, картина была бы, как оливье без майонеза. А так, познание себя и своего предназначения, воссоединение с друзьями, новые супергеройские силы и знакомства. Бри Ларсон хорошо справилась с ролью, но, все же до супергероини не дотягивает. Скорее, похожа, на супербабу, которая балдеет от новой силы и собственных фиминистических поступков.

Для тех совсем-совсем любит найти особый глубокий смысл, то он тоже есть. Не нужно быть особых голубых или зеленых кровей, чтобы стать героем. Важно быть там, где ты важен, нужен и чувствуешь себя собой. Ну, конечно же, семья. Ради нее, жертвуешь жизнью.

"Капитан Марвел" Фото: YouTube

Поэтому, Капитана Марвел ждем в "Мстителях 4" и запасаемся поп-корном.

Напомним, ранее исполнитель роли Ника Фьюри, знаменитый голливудский актер Сэмюэл Л. Джексон в интервью "Сегодня" рассказал о том, почему снова сыграет этого персонажа, о таланте Камбербэтча и об ответственности за героев.

Для всех поклонников кинокомиксов Marve портал ComicBookMovie опубликовал все самые ожидаемые, но пока не подтвержденные проекты, которые должны выйти.

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