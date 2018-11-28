Женщина-паук станет героиней нового фильма

Производством картины о новом супергеройском парсонаже займется Sony Pictures

Кадр из мультфильма "Человек-паук: Через вселенные"

Вселенная Marvel настолько многогранна и интересна, что в ней появится еще одна новая героиня. Это будет Женщина-паук. Фильм о супергероине снимет Sony Pictures, сообщает The Hollywood Reporter.

Сообщается, что "женский аналог" человека-паука будет обладать аналогичными способностями. Известно, что сценаристом фильма станет Бек Смит, ранее выступивший продюсером криминальной драмы "По волчьим законам". Он уже работает над текстом сценария.

Исполнительным продюсером ленты будет Эми Паскаль. Она занимала аналогическую должность во время создания "Венома", последней версии "Человека-паука" и "Охотников за привидениями".

Женщину-паука в "простой жизни" зовут Гвен Стейси или Гвен-паук. Героиня уже появилась в мультфильме "Человек-паук: Через вселенные".

Напомним, в сети появился новый трейлер полнометражного мультфильма "Человек-Паук: Через вселенные". Отметим, что в центре сюжета уникальной и инновационной в визуальном плане картины подросток из Нью-Йорка, который живет в мире безграничных возможностей вселенных Человека-паука, где костюм супергероя носит не только он.