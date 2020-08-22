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Женщина – символ свободы: The Guardian посвятил обложку свежего номера протестам в Беларуси

Сегодня, 13:10

На ней изображена женщина с цветком в руке

Британский журнал The Guardian посвятил обложку своего нового номера протестам в Беларуси. На главной странице свежего выпуска изображена женщина, держащая в руке цветок.

"Сила цветов: женщины возглавляют движение за перемены", – гласит надпись под иллюстрацией.

Девушка на обложке издания олицетворяет протестующих женщин Беларуси, которые выходили на мирные протесты с цветами в руках. Создавая "живые цепи" белорусски разных возрастов выступали против насилия власти, в поддержку всех пострадавших от рук милиции в Минске и других городах.

Журнал The Guardian
Журнал The Guardian
Фото: The Guardian

Напомним, 9 августа в Беларуси состоялись выборы президента. После оглашения результатов, согласно которым победил действующий глава государства Александр Лукашенко, в стране начались массовые протесты. Из мирных акций они переросли в кровавые стычки с ОМОНом.

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Жестокость белорусского президента и силовиков осудили в разных странах. Знаменитости не могли обойти стороной то, что сейчас происходит в Беларуси. Были те, кто поддержал белорусов, другие же наоборот попросили людей отказаться от протестов. Подробнее – в нашем материале.

Напомним, ранее экс-лидер "Ляписа Трубецкого" Михалок отреагировал на протесты в родной Беларуси.

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