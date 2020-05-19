Женщины создают кино: украинский режиссер Кира Муратова в британском фильме о знаменитых женщинах в кинематографе

В документальном роуд-муви снялись Джейн Фонда и Тильда Суинтон

Британский режиссер и кинокритик Марк Казинс выпустил новый документальный фильм о женщинах-кинематографистах Women Make Film ("Женщины создают кино"). Кинолента снята в жанре роуд-муви, а в главных ролях зритель увидит Тильду Суинтон, Джейн Фонду, Керри Фокс, Тэнди Ньютон и Дебру Уингер, сообщает The Guardian.

Документальный фильм на 14 часов, охватывающий 13 десятилетий, рассказывает о женщинах-режиссерах со всего мира, чьи имена часто упускаются из виду, но их фильмы заслуживают внимания зрителей.

Фильм знакомит зрителя с замечательными моментами творчества и подходом к работе в кино бельгийского режиссера Шанталь Акрман, в чьих фильмах снимались такие звезды, как Жюльет Бинош, чешского режиссера Веры Хитиловой, известного украинского режиссера Киры Муратовой, а также яркой представительницы послевоенного польского кинематографа Ванды Якубовской.

Фильм вышел на онлайн-платформах BFI Player и Curzon Home Cinema в Великобритании.

Ранее мы сообщали, что украинский фильм "Гарет Джонс" вошел в список 30 лучших фильмов-2020 по версии The Guardian.

Также недавно знаменитый шоумен Сергей Притула назвал 5 своих любимых украинских кинолент.

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