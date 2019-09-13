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Жизнь – это мечта. Вышел крутой трейлер фильма "Во все тяжкие" от Netflix

Проект выйдет в эфир уже в октябре

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:03
Кадр из сериала "Во все тяжкие"
Кадр из сериала "Во все тяжкие"
Фото: YouTube

Как известно, популярный сериал "Во все тяжкие" получил продолжение в полнометражного фильма, а выйдет он на стриминговом сервисе Netflix.

Кроме этого узнайте, какие сериалы из 90-х популярны до сих пор:

Так, сервис Netflix опубликовал трейлер фильма-сиквела сериала "Во все тяжкие" (A Breaking Bad). В трехминутном ролике представлены самые эмоциональные моменты из сериала.

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"Жизнь – это мечта. Вспоминаем путешествие Джесси. Пересматриваем все эпизоды сериала "Во все тяжкие". И смотрим фильм "Путь: Во все тяжкие" 11 октября. Только на Netflix", - говорится в описании трейлера.

Стоит отметить, что сериал "Во все тяжкие" выходил в эфире телеканала AMC c 2008 по 2013 год. Главные роли в нем исполнили Брайан Крэнстон и Аарон Пол. В нем рассказывалась история школьного учителя химии Уолтера Уайта, у которого диагностировали неоперабельный рак легких. Вместе со своим бывшим учеником Джесси Пинкманом он начинает производить и продавать метамфетамин, чтобы обеспечить финансовое будущее своей семьи. 

Напомним, премьера продолжения сериала "Во все тяжкие" состоится на Netflix, а уже потом картина выйдет в кабельной сети AMC.

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