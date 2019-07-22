Жизнь после "Мстителей": 4-я фаза киновселенной Marvel готовит сразу 10 сериалов и фильмов

Зрители увидят четвертого "Тора", сериал про "Локи", а также продолжение истории про Доктора Стрэнджа

Четвертая кинофаза от Marvel Фото: Instagram

Компания Marvel на ежегодном фестивале Comic Con в Сан-Диего раскрыла секреты по предстоящей четвертой фазе своей киновселенной, которая начнется именно после "Мстителей". Отметим, что в четвертой фазе в киновселенную вернется актриса Натали Портман.

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Четвертая кинофаза от Marvel будет включать в себя в общей сложности 10 проектов: шесть полнометражных фильмов и четыре сериала (один из них анимационный). При этом как фильмах, так и в сериалах к своим ролям вернутся многие актеры из предыдущих фильмов.

21 Июл 2019 в 10:16 PDT INSTAGRAM (@marvel)

Стоит отметить, что стартует четвертая фаза Marvel сольным фильмом о Черной вдове, где к роли супергероини-шпионки Наташи Романовой вернется Скарлетт Йоханссон. Компанию ей на съемочной площадке составят Рэйчел Вайс, Флоренс Пью, Дэвид Харбор и другие. Выход фильма "Черная вдова" в прокат запланирован на 1 мая 2020 года.

Следующим на очереди станет сериал о супергерое Соколе, которому в последних Мстителях был передан щит Капитана Америки, и Зимнем солдате. Главные роли исполнят Энтони Маки и Себастиан Стэн соответственно. Также к съемочной группе присоединится Даниэль Брюль, исполнивший роль антагониста барона Гельмута Земо в фильме "Первый мститель. Противостояние". Выпуск сериала "Сокол и Зимний солдат" запланирован на осень 2020 года. Это будет первый сериал от Marvel, выпущенный на новом стриминг-сервисе Disney+, запуск которого запланирован на конец 2019 года. Именно на нем и будут выходить все будущие сериальные проекты Marvel.

Кроме того, на ноябрь 2020 года запланирован выход на большие экраны нового кинопродукта от киновселенной – "Вечные", где главные роли среди прочих исполнят Анджелина Джоли, Сальма Хайек и Ричард Мэддэн. Это будут совершенно новые для киновселенной Marvel персонажи, а события будут связаны с космическими приключениями.

21 Июл 2019 в 10:31 PDT INSTAGRAM (@marvel)

Еще одним совершенно новым кинопроектом по комиксам Marvel станет картина "Шанг-Чи и легенда десяти колец", которая выйдет в прокат в феврале 2021 года. Фильм познакомит фанатов киновселенной с супергероем-мастером боевых искусств Шанг-Чи, роль которого исполнит канадский актер Симу Лью.

На весну 2021 у Disney+ запланирован выход сериала "ВандаВижн", из названия которого понятно, что речь пойдет о персонажах Алая ведьма (Элизабет Олсен) и Вижн (Пол Беттани). Ожидается, что речь в сериале пойдет о событиях после финала Мстителей, несмотря на то, что на тот момент Вижн официально считается мертвым.

В мае 2021 года на большие экраны выпустят второй фильм о маге Докторе Стрэндже "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия", роль которого вновь исполнит британский актер Бенедикт Камбербэтч. Также известно, что в фильме будет задействован персонаж Алой ведьмы в исполнении Элизабет Олсен. Создатели уже объявили, что готовятся снять непривычно мрачный как для Marvel фильм.

Также на весну 2021 года на Disney+ запланирован долгожданный сериал "Локи" о сводном брате Тора – одном из самых любимых персонажей фанатов киновселенной Marvel. Роль бога обмана и иллюзий, который в разное время был как суперзлодеем, так и супергероем, вновь исполнит британский актер Том Хиддлстон. Ожидается, что несмотря на гибель Локи в "Войне бесконечности", речь пойдет о дальнейшей его судьбе после того, как в финале Мстителей в прошлом ему удалось сбежать с помощью Тессеракта.

На лето 2021 года на платформе Disney+ планируется выпуск анимационного сериала от Marvel "Что если…?", где персонажей должны озвучить многие актеры, известные по кинофильмам Marvel. Ожидается, что в мультсериале представят альтернативные версии событий из предыдущих фильмов.

Также осенью 2021 года Disney+ планирует выпустить сериал "Соколиный глаз", где к роли меткого стрелка Клинта Бартона вернется Джереми Реннер. Ожидается, что фильм расскажет о становлении его преемницы Кейт Бишоп, а также пяти годах Бартона между событиями "Войны бесконечности" и "Финала", когда он превратился в жестокого мстителя Ронина.

Завершит четвертую фазу киновселенной Marvel четвертая часть Тора "Тор: Любовь и гром". Вероятно, речь в фильме пойдет о событиях после финала Мстителей, и уже заявлено участие Криса Хемсфорта в роли Тора и Тессы Томпсон в роли Валькирии. Также к роли доктора Джейн Фостер вернется Натали Портман, которая, не считая флэшбеков в финале Мстителей, полноценно появлялась в этой роли во второй части Тора 2013 года выпуска. Режиссером фильма станет Тайка Вайтити, снявший третью часть Тора "Рагнарек".

Еще одним сюрпризом от Marvel стал фильм "Блэйд" с Махершала Али в главной роли. Впрочем, никаких других подробностей по поводу фильма о получеловеке-полувампире пока неизвестно – ни режиссера, ни даты выхода пока не объявляли.

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Отметим, предыдущие три фазы киновселенной Marvel включали 23 фильма, начиная с "Железного человека" 2008 года. Третья фаза киновселенной Marvel состояла из 11 фильмов, выпущенных с мая 2016 года по июль 2019. В нее вошли такие кинокартины, как: "Первый мститель: Противостояние" (2016), "Доктор Стрэндж" (2016), "Стражи Галактики. Часть 2" (2017), "Человек-паук: Возвращение домой" (2017), "Тор: Рагнарек" (2017), "Черная Пантера" (2018), "Мстители: Война бесконечности" (2018), "Человек-муравей и Оса" (2018), "Капитан Марвел" (2019), "Мстители: Финал" (2019) и "Человек-паук: Вдали от дома" (2019). При этом финал Мстителей установил целый ряд рекордов по кассовым сборам.

Напомним, портал Just Jared составил список фильмов Marvel от худшего к лучшему на основе оценок, выставленных фильмам на портале Rotten Tomatoes. Самым низкооцененным кинокомиксом оказался сиквел "Тора".

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