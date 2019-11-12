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"Жизнь после смерти": появилось название третьей части "Охотников за привидениями"

К своим ролям вернутся Сигурни Уивер и Билл Мюррей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:46
"Охотники за привидениями"
"Охотники за привидениями"
Фото: YouTube

Робота над третьими "Охотниками за привидениями", тизер которых есть в сети, идет полным ходом. Фильм сценариста и режиссера Джейсона Райтмана получил официальное название — Ghostbusters: Afterlife ("Охотники за привидениями: Жизнь после смерти"), передает ComicBook.

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О сюжете известно лишь то, что Кэрри Кун сыграет мать-одиночку с двумя детьми, которой придется столкнуться с привидениями.

Отметим, что Райтман продолжает культовую дилогию своего покойного отца Айвана Райтмана, две части которой вышли в 1984 и 1989 годах. В продолжении к своим ролям вернутся Билл Мюррей, Дэн Эйкройд, Эрни Хадсон и Сигурни Уивер. А свежей кровью франшизы станут Пол Радд, Финн Вулфард и Кэрри Кун.

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Релиз запланирован на 9 июля 2020 года.

Напомним, съемки должны были начаться уже этим летом. Работа над сценарием велась в строжайшей секретности. Но режиссер Джейсон Рейтман приоткрыл тайну, рассказав, как придумал сюжет новых "Охотников за привидениями".

С понедельника по четверг в 18:00 на телеканале НЛО TV выходит комедийный сериал о важном – "Громада".

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