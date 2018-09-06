Жизнь уже после смерти: появился красочный трейлер фильма "Ван Гог. На пороге вечности"

Роль легендарного художника исполнил Уиллем Дефо

Кадр из фильма "Ван Гог. На пороге вечности"

Наконец появился трейлер фильма "Ван Гог. На пороге вечности" ("At Eternity's Gate"). Главную роль в картине сыграл американский актер театра и кино Уиллем Дефо.

Режиссером биографической драмы стал Джулиан Шнабель. В актерский состав также вошли Оскар Айзек в роли персонажа Поля Гогена, Руперт Френд, исполняя Тео Ван Гога, Мадс Миккельсен в образе священнослужителя, а также Матьё Амальрик, Эмманюэль Сенье и другие.

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Сценарий фильма был написал на основе писем самого художника, а сюжет повествует о последних днях его жизни. Дебютный показ кинокартины "Ван Гог. На пороге вечности" произошел на текущем Венецианском кинофестивале.

Напомним, не только Уиллем Дефо играет художника. Не так давно на экраны вышло уже два сезона сериала "Гений", где, как известно, главную роль исполняет Антонио Бандерас. В центре повествования – невероятно насыщенная личная и профессиональная жизнь одного из самых влиятельных гениев прошлого столетия. В сериале передадут не только биографию Пабло Пикассо, но еще и расскажут тайную и интересную его жизнь, о которой не всем известно.