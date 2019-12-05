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Журнал Rolling Stone назвал 100 лучших музыкальных альбомов десятилетия

Первую строчку занял альбом рэпера Канбе Уэста

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:21
Канье Уэст выступил в тюрьме
Канье Уэст выступил в тюрьме
Фото: YouTube

Близятся новогодние праздники и рейтинговые издания начинают подводить итоги года. Так, журнал Time опубликовал список самых главных картин десятилетия. А теперь журнал Rolling Stone назвал 100 лучших музыкальных альбомов десятилетия. Перечень опубликован на сайте издания.

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На первом месте оказался альбом My Beautiful Dark Twisted Fantasy (2010) Канье Уэста, который прогулялся с семьей по горам в новом клипе на песню Closed On Sunday.

Вторую строчку занимает альбом Бейонсе Lemonade (2016), а на третьей позиции – пластинка Кендрика Ламара To Pimp a Butterfly (2015).

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Также в первую пятерку вошли Тейлор Свифт с альбомом Red (2012) и Дэвид Боуи с Blackstar (2016). Кроме того, в топ-10 вошли пластинки Дрейка Take Care (2011), Лорда – Melodrama (2017), Адель – 21 (2011), Pistol Annies – Interstate Gospel (2018) и LCD Soundsystem – This Is Happening (2010).

Напомним, ранее журнал Rolling Stone составил и опубликовал свой ТОП-100 лучших песен 21 века. За 18 лет этого столетия, лучшей песней, по версии журнала, стала композиция Crazy in Love американской певицы Beyonce и рэпера Jay-Z.

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