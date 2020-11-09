Журналисты ток-шоу "Говорить Україна" разыскали женщину, которая бросила сына в номере отеля

Психолог, которая пообщалась с мальчиком, рассказала, что он пережил тяжелую психологическую травму

В эксклюзивном выпуске ток-шоу "Говорить Україна" с ведущим Алексеем Сухановым, который на днях зрители увидели на телеканале "Украина", раскрылись подробности резонансной истории, которая произошла две недели назад на Волыни.

В номере отеля нашли плачущего ребенка, которого бросила мать. Полиция несколько дней пыталась установить личность женщины, которая оставила 3-летнего сына одного. ‎Как журналистам "Говорить Україна" удалось найти мать мальчика? Прочему она бросила ребенка, и с кем будет жить малыш, стало известно в студии.

Ведущий ток-шоу "Говорит Украина" Алексей Суханов Фото: пресс-служба

Маленького Андрея обнаружили сотрудники отеля в городе Ковель. Малыш плакал несколько часов. По словам персонала гостиницы, девушка с мужчиной и мальчиком сняли номер, а позже вышли на улицу, но уже без ребенка.

"Сотрудники отеля сказали, что девушка с мужчиной поселились в отеле без документов, но обещали их привезти, как только уложат ребенка спать. После этого пара вышла на улицу и не вернулась. Когда я нашел мальчика, то обратил внимание, что в номере не было вещей взрослых и еды, только маленькая бутылочка воды, и игрушки. Это все натолкнуло меня на мысль, что люди спланировали оставить ребенка", – делится Сергей, который первым отреагировал на плач ребенка в отеле и записал видео обращение для соцсети с просьбой помочь найти мать мальчика.

Вскоре, после того, как в отель приехала полиция и начальник городской соцслужбы, Андрея отправили в больницу, где он прошел медицинское обследование.

Журналисты ток-шоу "Говорить Україна" провели собственное расследование и благодаря соцсетям узнали, что мать брошенного мальчика зовут Анастасия и ей 21 год. Это не первый раз, когда она оставляет малыша. Ранее она доверяла ребенка на длительный срок подруге и своей матери, которую в свое время лишили родительских прав.

"Летом Анастасия оставила мне Андрея и уехала. Через неделю я отправилась на ее поиски, оставив дома свою 5-летнюю дочь и внука своей знакомой. Пока я ездила, соцслужба забрала детей. Дочку мне вернули, а об Андрее сказали, что у него есть родители, им и отдадут. В итоге Анастасия приехала за сыном осенью. Внук был все это время в реабилитационном центре", – рассказала бабушка Андрея на телеканале "Украина".

Журналисты разыскали отца брошенного мальчика. Мужчина сейчас сам воспитывает Андрея. В студии ток-шоу рассказал, что в браке Анастасия ему часто изменяла и надолго пропадала. После случившейся истории с брошенным в отеле сыном, решил оформить единоличное опекунство над Андреем.

Журналисты продолжили поиски и благодаря ломбарду, в который Анастасия вместе со своим новым возлюбленным часто сдавала вещи, вышли на ее след.

Выяснилось, что Анастасия живет у подруги, скрываясь от людей, которые ей угрожают, и которые вынудили, бросить сына в отеле. Об этом женщина рассказала на телеканале "Украина".

"Попала в плохую компанию. У меня украли документы и сказали, что я должна оставить ребенка в отеле или сделают страшные вещи. Я нахожусь все это время в доме, который в паре метров от ребенка, но не могу к нему прийти, так как боюсь", – поделилась Анастасия по телефону с журналистами ток-шоу "Говорить Україна".

Психолог, которая пообщалась с мальчиком, рассказала, что он пережил тяжелую психологическую травму, которую не скоро забудет. Мальчик все время говорил об отце, уверяя, что мамы у него нет. Страх быть брошенным снова, силен, и над этим нужно работать. Психолог уверят, что сейчас матери возвращать ребенка нельзя, так как у него может быть повторная травма. Матери через какое-то время придется заново знакомиться с сыном.

Полиция Волынской области пытается установить точное местонахождение Анастасии, чтобы привлечь ее к административной ответственности. Женщина и раньше попадала в поле зрения полиции, так как вела аморальный образ жизни, поэтому теперь ей грозит лишение материнских прав.

Ранее в ток-шоу "Говорить Україна" спасали школьника с инвалидностью от жестокости отчима.

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