Жуткий и кровавый: появился трейлер фильма "Оно 2"

Фильм является продолжением картины "Оно"

Кадр из фильма "Оно" Фото: YouTube

Кинокомпания Warner Bros. Pictures порадовала поклонников творчества Стивена Кинга и опубликовала финальный трейлер хоррора "Оно 2", тизер которого был опубликован ранее. Картина является продолжением ремейка экранизации одноименного романа Стивена Кинга, вышедшего в 2017 году.

В полноценном трейлере долгожданного фильма ужасов действительно ужас в обличии клоуна Пеннивайза. Если в предыдущей части была рассказана история детей, которые боролись с клоуном. То теперь действия происходят через 20 лет после тех страшных случаев.

Помимо детей-актеров во главе с Биллом Скарсгардом во второй части фильма главные роли сыграют: Джеймс МакЭвой (Билл Денбро), Билл Хейдер (Ричи Тозиер) Джессика Честейн (Беверли Марш), Джей Райан (Бен Хэнском), Джеймс Рэнсон (Эдди Каспбрак), Айзая Мустафа (Майк Хэнлон) и Энди Бин (Стэнли Урис).

Режиссером ленты выступил Андрес Мушьетти, а сценарий адаптации вновь написал Гэри Доберман.. Премьера запланирована на 5 сентября 2019 года.

Напомним, ранее в сети появилась новая партия фотографий со съемок фильма "Оно 2".

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