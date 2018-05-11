Жуткий и кровожадный "Хищник" возвращается: появился трейлер

Новая часть выйдет в прокат без Шварценеггера, но в ленте сыграло много знаменитых и крутых актеров

"Хищник". Кадр из фильма

В сети появился первый трейлер фильма "Хищник", в первой части которого сыграл Арнольд Шварценеггер, но отказался участвовать в продолжении. Видео опубликовали 20th Century Fox.

В режиссерском кресле – Шейн Блэк, который снимался в оригинальном фильме 1987 года и известный сценарной работой над лентами "Смертельное оружие" (первые три части), "Последний бойскаут", а также как режиссер "Железного человека 3" и "Славных парней".

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В ролях: Томас Джейн ("Мгла", "Каратель"), Альфи Аллен (Вонючка из "Игры престолов", брат певицы Лили Аллен), Оливия Манн ("Миссия в Майами"), Эдвард Олмос ("Декстер", "Бегущий по лезвию"), Ивонн Страховски ("Рассказ служанки"), Джейк Бьюзи ("Звездный десант").

Премьера запланирована на сентябрь 2018 года.

Напомним, кинообозреватели The Telegraph Тим Робей, Робби Коллин и Эд Пауэр уже успели выделить худшие фильмы, вышедшие в мировой прокат в начале 2018 года. Эксперты проанализировали картины и назвали те из них, которые не оправдали зрительских ожиданий.