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Жутко и страшно: появились подробности и трейлер продолжения сериала "Террор"

Создатели проекта решили сделать сериал не продолжением, а антологией

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:28
Кадр из сериала "Террор"
Кадр из сериала "Террор"
Фото: YouTube

Меньше месяца осталось до премьеры второго сезона сериала "Террор", исполнительным продюсером которого выступал Ридли Скотт. Первый сезон сериала "Террор" AMC рассказал историю реальной пропавшей полярной экспедиции двух британских кораблей – "Террора" и "Эребуса". Экспедиция действительно пропала и погибла, но никто не знает – как именно.

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Этот пробел восполнил Дэн Симмонс, написавший мистический триллер "Террор", который и лег в основу одноименного сериала 2018 года с Джаредом Харрисом (профессор Легасов из "Чернобыля") в главной роли. Ставить жирный крест на успешном проекте никто не хотел и создатели решили сделать сериал не продолжением, а антологией. Решено было оставить злого духа, который терроризирует людей в замкнутом пространстве.

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Так родилась идея перенести события на сто лет вперед со времени первого сезона, местом истории решено было оставить Североамериканский континент, но значительно южнее – Западное побережье США, где был устроен лагерь для интернированных американцев японского происхождения. В лагере одна за оной происходит несколько странных смертей, а виноват в них, похоже, некий злой дух – ёкай.

В трейлере ко второму сезону можно увидеть жуткие образы, одержимых демонами людей и призраков. Премьера второго сезона сериала "Террор" состоится 12 августа 2019 года.

Напомним, что Netflix показал первый тизер-трейлер фэнтезийного сериала "Ведьмак" (Witcher) про Геральта из Ривии. Ролик был представлен на конференции Comic-Con в Сан-Диего.

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Источник: Сегодня
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