Жутко и туманно: появился яркий трейлер фильма "Я – ночь"

Главную роль в шестисерийном проекте исполнил Крис Пайн

Кадр из фильма "Я - ночь".

Известный актер, звезда супергеройского фильма "Чудо-женщина" Крис Пайн сыграл в киноленте "Я – ночь".

В центре сюжета, который основан на реальных событиях от режиссера Пэтти Дженкинс, которая продолжает трудиться над сиквелом "Чудо-женщины", окажется история Фауны Ходел, по воле обстоятельств ставшей приемной дочерью в семье афроамериканцев.

Когда она начинает собственное расследование, чтобы выяснить больше о своем туманном прошлом, выходит на след известного гинеколога Джорджа Ходела, своего родственника, который подозревался в убийстве знаменитой актрисы Элизабет Шорт по делу "Черного георгина". Крис Пайн сыграет журналиста, который решает помочь девушке в этом расследовании.

Отметим, что ранее история Фауны Ходел вдохновила режиссера Ивана Пассера на создание ленты Pretty Hattie's Baby, которая так и не была выпущена. По одной из версий, срыв релиза картины был делом рук самого доктора Ходела.

Премьера шестисерийного проекта состоится 28 января 2019 года.

Напомним, студия Warner Bros. Pictures уже официально анонсировала старт съемок фильма "Чудо-женщина 2". В режиссерском кресле снова Патти Дженкинс, а главную роль по прежнему исполнит Галь Гадот. Более того, зрители увидят Криса Пайна в роли летчика Стива Тревора.