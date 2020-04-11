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Злата Огневич презентовала балладу о любви "Ти обіцяв"

Автором текста стал Андрей Хлывнюк

Инна Петрова
Сегодня, 10:59

Хрупкая, нежная и в то же время сильная и страстная – Злата Огневич умеет удивлять своих слушателей новыми работами. Певица, которая ранее раскрыла тайны закулисья песенного конкурса "Евровидение", представила новую композицию под названием "Ти обіцяв". Премьера состоялась на YouTube-канале Златы Огневич в пятницу, 10 апреля.

Накануне Макс Барских выпустил акустический альбом суперхитов "С Максом по домам". В трек-лист вошли 8 синглов.

Злата Огневич – Ти обіцяв
Злата Огневич – Ти обіцяв
Фото: пресс-служба

Хотя звезды всегда стараются "оставлять в тени" личную жизнь и отношения, Злата Огневич нашла в себе силы поделиться своей историей любви под названием "Ти обіцяв".

"В моей жизни была история, когда я встречалась с парнем и через какое –то время узнала, что у него отношения с другой девушкой. И вообще оказалось, что это было его хобби – коллекционирование красивых девушек, так он тешил свое самолюбие. Когда я узнала правду, мне было очень больно, мое сердце разбили. Отношения с этим человеком я до сих пор считаю настоящей и чистой любовью, которая сделала меня лучше", – делится Злата Огневич.

Искренность, самые чистые чувства и настоящая любовь, с одной стороны, а с другой, самолюбие, лицемерие и измена подтолкнули певицу окунуться в творчество и создать новую музыкальную историю. Злата Огневич нашла себя в стихах Андрея Хлывнюка.

"Когда Андрей Хлывнюк прислал мне свой стих, я сразу поняла, что это моя история. Я хочу, чтобы каждый из вас смог увидеть что-то свое в этой песне. Любовь близко, не стоит ее искать. Просто живите, чувствуйте и не сдавайтесь!" – прокомментировала Злата Огневич.

Злата Огневич – Ти обіцяв lyric video:

Злата Огневич анонсировала выход трилогии – "Історія мого кохання", в которую войдут два авторских трека "Ти обіцяв", "Беги", и также трек "Гола правда", который был создан в творческом тандеме с Вадимом Лисицей, Мишей Кошевым и певицей EYRA, которая написала для Златы Огневич трек "Солодка кара", который собрал уже больше 3 млн просмотров на YouTube и неоднократно занимал первые места в сервисе TopHit.

Трек "Ти обіцяв" доступен на всех музыкальных платформах и на официальном YouTube-канале Златы Огневич.

Ранее участник Нацотбора на "Евровидение-2020" певец KHAYAT поделился списком любимых сериалов для карантина.

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