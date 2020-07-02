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Злата Огневич раздела парня в клипе "Гола правда"

Сегодня, 14:05

Это не первая совместная работа певицы и режиссера клипа

Злата Огневич презентовала финальный эпизод трилогии "История моей любви" под названием "Гола правда". Экстремальный клип был снят в совершенно новом для певицы формате. Специально для этого клипа Злате Огневич пришлось научиться водить машину и сесть на специальную диету.

Съемки клипа "Гола правда" Златы Огневич
Съемки клипа "Гола правда" Златы Огневич
Фото: пресс-служба

"Для съемок клипа мне пришлось научиться водить автомобиль, так как в автошколе я не училась. Ездила с водителем по ночному Киеву, по-тихоньку привыкала к авто. Поэтому все кадры, которые вы увидите в клипе за рулем – это все я, никаких каскадеров мы не привлекали. Во время съемок случилась достаточно аварийная ситуация, в одном кадре я чуть не розбила свой автомобиль", – поделилась певица.

"Гола правда" – это история про художницу Злату Огневич, которая похитила парня и рисует его психологический портрет. Парень с легкостью относится к девушкам и ни о чем не заморачиваться. Злата Огневич хочет чтобы каждая девушка смогла перенять его легкость.

На съемках клипа Златы Огневич
На съемках клипа Златы Огневич
Фото: пресс-служба


"Чудо состоит в том, что нужно легко относиться к жизни, играя, даже когда возникают сложные ситуации, не забывая про чувство юмора. Похитила на стоянке и привезла домой, делала с ним все, что мне придет в голову, а потом наигралась этим парнем, как он когда-то наигрался мной и отпустила. Это такая комедийная история, думаю много девушек увидят в этом клипе себя и возможно кто-то даже решит похитить парня, чтобы показать ему какой должна быть жизнь", – комментирует Злата Огневич.

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Съемки клипа "Гола правда" длились 4 дня. Режиссером работы стал Валерий Погонский (Val Gonskiy). Это уже вторая совместная работа, первая – видеоработа на трек "Беги" из трилогии "История моей любви".

"Мне так понравилось работать с Валерой, понравилось именно то, как он видит кадр, что мы решили продолжать снимать видео. И я думаю, что этот творческий тандем возник надолго", – говорит Злата.

Презентация нового видео состоялась на официальном YouTube-канале певицы и музыкальных каналах.

Ранее Злата Огневич призналась, почему не готова к новым отношениям.

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