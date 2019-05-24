Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Злата Огневич сняла антигламурный клип на заброшенном заводе

Певица акцентировала внимание на отсутствии грима и фальшивых гламурных декораций

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:14
Злата Огневич / Пресс-служба
Злата Огневич / Пресс-служба

Украинская певица Злата Огневич, которая борется с депрессией, презентовала клип "Солодка кара". Ролик снимали на заброшенном заводе.

Злата Огневич заинтриговала подписчиков свадебным платьем:

Для съемок певица совместно с режиссерами Денисом Манохой и Максимом Шелковниковым выбрали завод в центре Киева, который уже более 20 лет не функционирует. В ободранных помещениях с пылью Злата Огневич и ее шоу-балет показали зажигательные танцы, которые поразили поклонников звезды.

Злата Огневич / пресс-служба
Злата Огневич / пресс-служба

В клипе "Солодка кара" Злата Огневич акцентировала внимание на отсутствии грима и фальшивых гламурных декораций, которыми переполнена жизнь. Поэтому в ролике Златы Огневич не найти никаких гламурных стереотипов о звездном видео. При этом артистка нарядилась в топ с приталенными штанами и пиджак oversize.

Злата Огневич / пресс-служба
Злата Огневич / пресс-служба

"Сексуальная энергия человека – не в обнаженном теле! Она во взгляде, в движениях, в тех непонятных позитивных вибрациях, которые ты испытываешь, глядя на человека. Эту локацию мы выбрали потому, что я хочу донести: не стоит привязываться к вещам, к обстоятельствам. Я люблю выражать то, что у меня внутри с помощью себя самой, а не благодаря идеальной картинке вокруг", – объяснила Злата Огневич.

Читайте также
Злата Огневич рассказала о преследователе: "Пишет бред сестре, называет себя мужем"

Также в клипе певица олицетворяет покой среди хаоса, что происходит вокруг нее на съемочной площадке. Именно эта сюжетная линия, по словам Златы Огневич, перекликается с эмоциональным состоянием влюбленного человека, о которой поет артистка в песне "Солодка кара".

Напомним, ранее Злата Огневич приняла участие в супершоу "Дивовижні люди" и спела свой хит.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Злата Огневич рассказала шокирующие подробности о напавшем на нее мужчине После ужасного нападения Злата Огневич уехала в Берлин
клип певица Злата Огневич
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Елизавета Боярская и Максим Матвеев «поделили» сыновей
Елизавета Боярская и Максим Матвеев «поделили» сыновей
Как ухаживать за денежным деревом, чтобы оно приносило удачу
Как ухаживать за денежным деревом, чтобы оно приносило удачу
Прерванный полет: знаменитости, которые рано ушли из жизни
Прерванный полет: знаменитости, которые рано ушли из жизни
Почему Меладзе много лет утаивал роман с Верой Брежневой
Почему Меладзе много лет утаивал роман с Верой Брежневой

Популярные статьи

Сегодня, 13:04Шоу-бизнес

Экс-жена Потапа пришла на его свадьбу с новым возлюбленным: фото

Сегодня, 12:14Психология

Гороскоп на июнь 2019 для знака Овен: вы найдете перспективное направление в бизнесе

Сегодня, 11:15Wellness

Как похудеть без диеты и упражнений

Сегодня, 09:10Стиль

Свадьба Насти Каменских и Потапа: как выглядели звезды на торжестве

Сегодня, 08:00Шоу-бизнес

Свадьба Насти Каменских и Потапа: Тина Кароль посвятила песню молодоженам

Сегодня, 05:03Психология

Гороскоп на сегодня: Рыбы смогут найти новый источник заработка, а Водолеям нужно уделить время деталям

Вчера, 19:10Wellness

Чем полезны бананы для здоровья

Вчера, 18:12Шоу-бизнес

Свадьба Насти Каменских и Потапа: смотреть прямую трансляцию

Вчера, 15:39Fun

23 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

Вчера, 15:05Шоу-бизнес

"Евровидение 2019": организаторы изменили результаты голосования

Вчера, 14:07Шоу-бизнес

Свадьба Насти Каменских и Потапа: подробности

Вчера, 13:19Шоу-бизнес

Свадьба Насти Каменских и Потапа: реакция звезд

Вчера, 07:51Fun

Отражение кошки в зеркале поставило сеть в тупик: фото

Вчера, 05:02Психология

Гороскоп на сегодня: Львов ожидает благоприятный день, а Девам – лучше не перетруждаться

22 маяFun

День Николая Чудотворца: приметы и что нельзя делать в этот день

22 маяПсихология

Гороскоп на сегодня: Тельцов ждет напряженный день, а Девам нужно остерегаться доброжелателей

Новости партнеров

Появились первые реальные фото Насти Каменских со свадьбы
Появились первые реальные фото Насти Каменских со свадьбы
Анна Михалкова раскрыла секреты похудения
Анна Михалкова раскрыла секреты похудения
Лучшие и худшие фото зарубежных звезд в купальниках
Лучшие и худшие фото зарубежных звезд в купальниках
Потап и Настя Каменских готовятся к свадьбе
Потап и Настя Каменских готовятся к свадьбе
Обманутая Светлана Лобода сделала важное заявление
Обманутая Светлана Лобода сделала важное заявление
Солнцев: «Таких, как Водонаева, жгли на кострах по доносу жен»
Солнцев: «Таких, как Водонаева, жгли на кострах по доносу жен»
«Не пожелаешь и врагу»: Брежнева рассказала про семейную драму
«Не пожелаешь и врагу»: Брежнева рассказала про семейную драму
Юлию Проскурякову затравили из-за поста о трагедии в Шереметьево
Юлию Проскурякову затравили из-за поста о трагедии в Шереметьево
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь