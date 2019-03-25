Злые двойники, слоненок и фигуристка: что посмотреть в кино на этой неделе

Киноманы могут посмотреть новенькие киноленты

"Соня: Белый лебедь" Фото: YouTube

В украинских кинотеатрах с 27 марта в прокат выходит фантастическая лента режиссера Тима Бертона с Колином Фареллом, а с 28 марта в кино можно посмотреть еще четыре новых фильма: фантастический триллер, французский комедийный боевик, фильм ужасов и норвежскую мелодраму.

"Дамбо"

Фильм является киноадаптацией одноименного мультфильма 1941 года. Сюжет ленты расскажет о бывшей звезде цирка по имени Холт, который возвращается с войны и нанимается ухаживать за слоненком Дамбо, над которым все смеются из-за его размера. Позже становится известно, что Дамбо умеет летать, и тогда работники цирка начинают делать из него звезду.

"Битва за Землю"

Инопланетяне захватили Землю, и вот уже 10 лет она принадлежит им. Людям пришлось разделиться на две половины: одна адаптировалась к новой жизни и помогает пришельцам, другие наоборот – сопротивляются и воюют с ними.

"Плейбой под прикрытием"

Ники Ларсон – частный детектив, которого боятся все преступники. Ларсон виртуозно владеет оружием, он – чемпион по рукопашному бою. На счету детектива сотни раскрытых дел, но у Ники есть единственная слабость – он не может пройти мимо красивой женщины.

"Мы"

Режиссер Джордан Пил создал новый хоррор. В центре сюжета семья с детьми, которая решила отдохнуть у моря. Они даже не подозревают, что нежданные гости-двойники готовы превратить их жизнь в ад. Пути к отступлению нет, ведь от себя не уйти.

"Соня: Белый лебедь"

История о великой фигуристке Соне Хени. Действие фильма разворачивается в 1936 году, когда она уже закончила свою спортивную карьеру. Девушка трижды становилась олимпийской чемпионкой на льду, десять раз выигрывала Чемпионат мира и потеряв мотивацию уходит из спорта в 24 года. Девушка намерена покорить Голливуд ей это удается. Фильмы с Хени в главной роли очень популярны, Соня становится звездой балета на льду.

Напомним, с 21 марта в кино уже можно посмотреть пять новых премьер: украинский танцевальный фильм, комедию, драматический триллер, голливудский блокбастер и немецкий семейный фильм.

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