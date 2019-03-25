Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Злые двойники, слоненок и фигуристка: что посмотреть в кино на этой неделе

Киноманы могут посмотреть новенькие киноленты

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:50
"Соня: Белый лебедь"
"Соня: Белый лебедь"
Фото: YouTube

В украинских кинотеатрах с 27 марта в прокат выходит фантастическая лента режиссера Тима Бертона с Колином Фареллом, а с 28 марта в кино можно посмотреть еще четыре новых фильма: фантастический триллер, французский комедийный боевик, фильм ужасов и норвежскую мелодраму.

"Дамбо"

Фильм является киноадаптацией одноименного мультфильма 1941 года. Сюжет ленты расскажет о бывшей звезде цирка по имени Холт, который возвращается с войны и нанимается ухаживать за слоненком Дамбо, над которым все смеются из-за его размера. Позже становится известно, что Дамбо умеет летать, и тогда работники цирка начинают делать из него звезду.

"Битва за Землю"

Инопланетяне захватили Землю, и вот уже 10 лет она принадлежит им. Людям пришлось разделиться на две половины: одна адаптировалась к новой жизни и помогает пришельцам, другие наоборот – сопротивляются и воюют с ними.

"Плейбой под прикрытием"

Ники Ларсон – частный детектив, которого боятся все преступники. Ларсон виртуозно владеет оружием, он – чемпион по рукопашному бою. На счету детектива сотни раскрытых дел, но у Ники есть единственная слабость – он не может пройти мимо красивой женщины.

"Мы"

Режиссер Джордан Пил создал новый хоррор. В центре сюжета семья с детьми, которая решила отдохнуть у моря. Они даже не подозревают, что нежданные гости-двойники готовы превратить их жизнь в ад. Пути к отступлению нет, ведь от себя не уйти. 

"Соня: Белый лебедь"

История о великой фигуристке Соне Хени. Действие фильма разворачивается в 1936 году, когда она уже закончила свою спортивную карьеру. Девушка трижды становилась олимпийской чемпионкой на льду, десять раз выигрывала Чемпионат мира и потеряв мотивацию уходит из спорта в 24 года. Девушка намерена покорить Голливуд ей это удается. Фильмы с Хени в главной роли очень популярны, Соня становится звездой балета на льду.

Напомним, с 21 марта в кино уже можно посмотреть пять новых премьер: украинский танцевальный фильм, комедию, драматический триллер, голливудский блокбастер и немецкий семейный фильм. 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Появился трейлер экранизации известного мультсериала "Даша-путешественница" Загадочный фильм Кристофера Нолана получил популярных актеров
фильм триллер сюжет что посмотреть в кино Дамбо
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Невероятная история мальчика, выросшего с ягуарами
Невероятная история мальчика, выросшего с ягуарами
Жизнь среди мажоров: реальная история небогатой студентки МГИМО
Жизнь среди мажоров: реальная история небогатой студентки МГИМО
Стало известно, кто второй папа сына Сергея Лазарева
Стало известно, кто второй папа сына Сергея Лазарева
Дмитрий Ланской показал красавицу-жену и подросших детей
Дмитрий Ланской показал красавицу-жену и подросших детей

Популярные статьи

Сегодня, 17:05Wellness

Почему появляются синяки под глазами и как с ними бороться

Сегодня, 16:00Food

Как приготовить куличи на Пасху: ТОП-5 проверенных рецептов

Сегодня, 11:30Food

Как приготовить самый вкусный кулич на Пасху: рецепт Татьяны Литвиновой

Сегодня, 07:26Техно

NASA получили "посмертное" послание с Марса

Сегодня, 06:31Техно

Смартфоны на Android быстро разряжаются: найдена причина

Вчера, 17:40Шоу-бизнес

Надя Дорофеева показала "горячие" фото с выступления на YUNA 2019

Вчера, 15:50Шоу-бизнес

Сама виновата: отец Юлии Началовой откровенно о смерти дочери

Вчера, 14:34Психология

Гороскоп на неделю: Львам важно найти хобби, а Скорпионам – не продавать свой труд за копейки

Вчера, 11:37Шоу-бизнес

Звезда культового сериала попросила у Путина российский паспорт

23 мартаFun

Что святить на Пасху в церкви: список разрешенных продуктов

23 мартаШоу-бизнес

"Не знаем, что делать": Галкин рассказал о проблемах у Пугачевой

23 мартаШоу-бизнес

"Холостяк 2019": Никита Добрынин попросил девушку покинуть шоу до церемонии роз

23 мартаТехно

Xiaomi выпустила замену MIUI с ароматом мяты

23 мартаШоу-бизнес

"Жила в коммуналке": известная российская певица умерла в нищете

23 мартаШоу-бизнес

Российская звезда призналась, как решит судьбу сына-гея

23 мартаШоу-бизнес

Охранник кладбища рассказал о жуткой мистике на могиле Началовой

Новости партнеров

Лариса Голубкина:
Лариса Голубкина: "Миронов был патологически влюблен в Фатееву"
Татьяна Лазарева и Михаил Шац расстались
Татьяна Лазарева и Михаил Шац расстались
В Сети появилось последнее видео с участием Юлии Началовой
В Сети появилось последнее видео с участием Юлии Началовой
Что о родителях говорит имя их ребенка?
Что о родителях говорит имя их ребенка?
Советские продукты, которые безвозвратно исчезли
Советские продукты, которые безвозвратно исчезли
Известное лекарство признано смертельно опасным
Известное лекарство признано смертельно опасным
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
155-килограммовая модель Тесс Холлидей показала свои тренировки
155-килограммовая модель Тесс Холлидей показала свои тренировки