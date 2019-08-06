Злые птицы, страшилки и Берлин: что посмотреть в кино на этой неделе 5-11 августа

На широкие экраны выходит продолжение мультфильма про злых птичек

Кадр из фильма "Angry Birds в кино 2" Фото: YouTube

В украинских кинотеатрах за неделю 5-11 августа 2019 можно посмотреть шесть новых кинопремьер. Так, с 8 августа 2019 года в кинотеатрах можно посмотреть вторую часть детского мультфильма "Angry Birds в кино 2", криминальный боевик с Мелиссой МакКарти в главной роли, несколько драм и хоррор.

"Angry Birds в кино 2"

По сюжету, несколько лет продолжается война между птицами и зелеными свиньями. Эта вражда должна была длиться вечно, но...в их жизнь неожиданно стремительно врывается Зета, обитающая на третьем, замерзшем острове. Зете надоело жить в вечной мерзлоте, ее цель сделать так, чтобы на двух других островах также почувствовали ледяной холод. Зета начинает атаковать жителей теплолюбивых островов. Птицам и свиньям не остается ничего другого, как объединиться, чтобы вместе остановить Зету и не допустить замерзания.

В 1978 году Кэти, Клер и Руби - живут в интересном районе, который называется "Адская кухня", они обычные нью-йоркские домохозяйки. Мужья женщин-мафиози отбывают наказание в тюрьме и им не остается ничего другого, как взять руководство ирландской мафией на себя. Женщины начинают заниматься рэкетом, не смущает их возможность физического устранения конкурентов. Неужели гегемония дам будет длится вечно?

"Берлин, я люблю тебя"

Берлин – город контрастов, интересных, потрясающих и нестандартно мыслящих личностей. Берлин – сердце Германии, тут ежеминутно происходит что-то интересное. По сюжету – смешные, романтичные, драматичные, фантастические истории обычных людей переплетутся именно в Берлине. Здесь тесно свяжутся судьбы: престарелого ловеласа и очень красивой молодой девушки, подростка и трансвестита, известного режиссера, влюбленного ипохондрика.

"Страшные истории для рассказа в темноте"

Автор идеи – оскароносный режиссер Гильермо дель Торо. Фильм ужасов снят Андре Овердалом по мотивам "Страшных историй" Элвина Шварца. По сюжету: группа подростков влезает в старый заброшенный дом, ребята расследуют серию жутких и загадочных смертей, которые происходят в их небольшом городке. В доме они находят книгу со страшными историями. Подростки делают роковую ошибку и забирают книгу с собой. Теперь страшные истории из книги превращаются в реальность. Самое страшное, что сами по себе в книге появляются имена детей, которым лицом к лицу придется встретиться со своими страхами.

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"Смерть и жизнь Джона Ф. Донована"

Реальная история звездного амениканского актера Джона Донована. Однажды он сделал роковую для своего будущего ошибку – начал переписываться с 11-летним английским актером, живущим с матерью. Последствия этого были разрушающими для обоих актеров и спровоцировали шквал негодования общественности.

О том, что ленту будут снимать было объявлено еще в 2014 году. Сразу же на главную роль утвердили Кита Харрингтона, позже – Кети Бейтс и Сьюзан Сарандон. Планировалось, что музыку напишет Адель. Но съеми прошли только в 2017 году. Премьера состоялась на Международном фестивале в Торонто в 2018 году.

"Жизнь на повторе/Спешащий человек"

История – биография бывшего главы концерна Peugeot Кристиана Стьеффа. Он проживал свою жизнь в вечной спешке, был мега-успешным бизнесменом. Его жизнь – водоворот постоянных деловых встреч, он не обращает внимание на "звоночки" от своего организма, у него нет времени беспокоится о своем здоровье. Однажды организм дает сбой и у мужчины случается инсульт. Оказавшись на больничной койке, бизнесмен понимает, что ему теперь не справится без поддержки со стороны, ведь ему сложно разговаривать. Теперь Кристиану придется обращаться за помощью к людям, которых он раньше не замечал либо намеренно игнорировал. Надо строить свою жизнь заново.

Напомним, студия Universal Pictures опубликовала трейлер военной драмы от режиссера "Красоты по-американски" и двух последних фильмов бондианы Сэма Мендеса – "1917".

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