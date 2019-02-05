Злые двойники: появился крутой трейлер хоррора Джордана Пила "Мы"

Это несчастливая история о счастливой семье

"Мы" Фото: YouTube

После громкого успеха хоррора Джордана пила "Прочь", он решил заняться странным сериалом и новым триллером. В сети уже появился свежий трейлер нового хоррора "Мы".

По сюжету, семейная пара Уилсонов вместе с детьми отправляются в домик на калифорнийском пляже. Где вместо пасторального отдыха с друзьями подвергаются кошмарному террору со стороны злых двойников.

В одной из главных ролей – звезда "Рассказа служанки" Элизабет Мосс, Яхья Абдул-Матин II, Уинстон Дьюк и Анна Диоп.

Выход фильма в широкий прокат обещают весной 2019 года.

Напомним, ранее в сети уже появился первый трейлер фильма "Мы".

Кстати, фильм "Прочь" Джордана Пила получил в прошлом году "Оскар".

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