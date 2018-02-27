"Золота дзиґа -2018": опубликован шорт-лист номинантов на украинскую кинопремию

Сегодня, 12:49

Отбор прошли 38 лент, а именно: 11 полнометражных игровых, 10 короткометражных игровых, 9 документальных, 8 анимационных

Фото: Main Cream
Фото: Main Cream

Организаторы Национальной кинопремии "Золота дзиґа" объявили 13 февраля имя лауреата почетной награды за вклад в развитие украинского кино . Теперь же на официальном сайте киноакадемии появился короткий список фильмов-претендентов на Вторую Национальную кинопремию "Золота дзиґа".

Отметим, что список был сформирован в результате голосования членов Украинской киноакадемии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Из 59 фильмов длинного списка отбор прошли 38 лент, а именно: 11 полнометражных игровых, 10 короткометражных игровых, 9 документальных, 8 анимационных", – говорится в сообщении.

Шорт-лист номинантов на Вторую Национальную кинопремию Золота дзиґа:

Полнометражный игровой фильм:

  • "Dzidzio Контрабас", режиссер Олег Борщевский
  • "IZI", Андреа Маньяни
  • "Иней", Шарунас Бартас
  • "Киборги", Ахтем Сейтаблаев
  • "Кроткая", Сергей Лозница
  • "Предел", Петер Бебьяк
  • "Припутни", Аркадий Непиталюк
  • "Уровень черного", Валентин Васянович
  • "Стремглав", Марина Степанская
  • "Червоный", Заза Буадзе
  • "Чужая молитва", Ахтем Сейтаблаев

Короткометражный игровой фильм:

  • "Сирень", Екатерина Горностай
  • "Выпуск'97", Павел Остриков
  • "Поодаль", Екатерина Горностай
  • "Дом", Ирина Цилык
  • "На своей земле", Александр Кириенко
  • "Невидимая", Максим Наконечный
  • "Свиньи", Роман Любый
  • "Солатиум", Кристина Тинькевич
  • "Технический перерыв", Филипп Сотниченко
  • "В поле", Александр Шкрабак

Документальный полнометражный фильм:

  • "Дом Слово", Тарас Томенко
  • "Война химер", Анастасия Старожицкая, Мария Старожицкая
  • "Дельта", Александр Течинский
  • "Диксиленд", Роман Бондарчук
  • "Одесситы на Донбассе", Александр Авшаров
  • "Контуры", Валерий Балаян, Алексей Радинский, Олег Черный
  • "Манящий, Сладкий, Без границ или Песни и Танцы о Смерти", Татьяна Ходаковская
  • "Свой голос", Сергей Маслобойщиков
  • "Школа номер 3", Елизавета Смит, Георг Жено

Анимационный фильм:

  • "Элювиум – Регенеративное существо", Стас Сантимов
  • "Лабиринт", Александр Колодий, Степан Коваль
  • "Путешествие", Евгения Киракосян
  • "Причинна", Андрей Щербак
  • "Хроника одного города", Евгений Сивоконь
  • "Чудесное чудовище", Сергей Мельниченко
  • "Я купил велосипед", Никита Лыськов
  • "Я Чайник!", Оксана Карпус

Торжественная церемония вручения наград Второй Национальной кинопремии состоится 20 апреля.

Напомним, 18 февраля прошла церемонии вручения кинонаград BAFTA 2018. Премия Британской академии кино и телевидения собрала десятки знаменитостей.
кино, вклад, фильм, роман, список, киборги, шорт-лист, ахтем сейтаблаев, Золота дзиґа

Вы сейчас просматриваете новость ""Золота дзиґа -2018": опубликован шорт-лист номинантов на украинскую кинопремию". Другие Новости Афиши смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Афиша

Гэри Олдмен в роли Черчилля. Фото Twitter

Как из Гэри Олдмена делали Уинстона Черчилля: удивительное видео

Сегодня, 08:33

Актер даже не стал бы сниматься в картине, если бы за грим отказался отвечать известный японский художник

Афиша

Кадр из трейлера "Живое"

Хоррор "Живое" с Рейнольдсом превратился в приквел "Венома"

Вчера, 16:22

Фанаты фильма сделали интересный трейлер, который можно принять за настоящий
Загрузка...
Загрузка...