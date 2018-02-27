"Золота дзиґа -2018": опубликован шорт-лист номинантов на украинскую кинопремию
Отбор прошли 38 лент, а именно: 11 полнометражных игровых, 10 короткометражных игровых, 9 документальных, 8 анимационных
Организаторы Национальной кинопремии "Золота дзиґа" объявили 13 февраля имя лауреата почетной награды за вклад в развитие украинского кино . Теперь же на официальном сайте киноакадемии появился короткий список фильмов-претендентов на Вторую Национальную кинопремию "Золота дзиґа".
Отметим, что список был сформирован в результате голосования членов Украинской киноакадемии.
"Из 59 фильмов длинного списка отбор прошли 38 лент, а именно: 11 полнометражных игровых, 10 короткометражных игровых, 9 документальных, 8 анимационных", – говорится в сообщении.
Шорт-лист номинантов на Вторую Национальную кинопремию Золота дзиґа:
Полнометражный игровой фильм:
- "Dzidzio Контрабас", режиссер Олег Борщевский
- "IZI", Андреа Маньяни
- "Иней", Шарунас Бартас
- "Киборги", Ахтем Сейтаблаев
- "Кроткая", Сергей Лозница
- "Предел", Петер Бебьяк
- "Припутни", Аркадий Непиталюк
- "Уровень черного", Валентин Васянович
- "Стремглав", Марина Степанская
- "Червоный", Заза Буадзе
- "Чужая молитва", Ахтем Сейтаблаев
Короткометражный игровой фильм:
- "Сирень", Екатерина Горностай
- "Выпуск'97", Павел Остриков
- "Поодаль", Екатерина Горностай
- "Дом", Ирина Цилык
- "На своей земле", Александр Кириенко
- "Невидимая", Максим Наконечный
- "Свиньи", Роман Любый
- "Солатиум", Кристина Тинькевич
- "Технический перерыв", Филипп Сотниченко
- "В поле", Александр Шкрабак
Документальный полнометражный фильм:
- "Дом Слово", Тарас Томенко
- "Война химер", Анастасия Старожицкая, Мария Старожицкая
- "Дельта", Александр Течинский
- "Диксиленд", Роман Бондарчук
- "Одесситы на Донбассе", Александр Авшаров
- "Контуры", Валерий Балаян, Алексей Радинский, Олег Черный
- "Манящий, Сладкий, Без границ или Песни и Танцы о Смерти", Татьяна Ходаковская
- "Свой голос", Сергей Маслобойщиков
- "Школа номер 3", Елизавета Смит, Георг Жено
Анимационный фильм:
- "Элювиум – Регенеративное существо", Стас Сантимов
- "Лабиринт", Александр Колодий, Степан Коваль
- "Путешествие", Евгения Киракосян
- "Причинна", Андрей Щербак
- "Хроника одного города", Евгений Сивоконь
- "Чудесное чудовище", Сергей Мельниченко
- "Я купил велосипед", Никита Лыськов
- "Я Чайник!", Оксана Карпус
Торжественная церемония вручения наград Второй Национальной кинопремии состоится 20 апреля.
Напомним, 18 февраля прошла церемонии вручения кинонаград BAFTA 2018. Премия Британской академии кино и телевидения собрала десятки знаменитостей.
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