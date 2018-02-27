"Золота дзиґа -2018": опубликован шорт-лист номинантов на украинскую кинопремию

Отбор прошли 38 лент, а именно: 11 полнометражных игровых, 10 короткометражных игровых, 9 документальных, 8 анимационных

Организаторы Национальной кинопремии "Золота дзиґа" объявили 13 февраля имя лауреата почетной награды за вклад в развитие украинского кино . Теперь же на официальном сайте киноакадемии появился короткий список фильмов-претендентов на Вторую Национальную кинопремию "Золота дзиґа".

Отметим, что список был сформирован в результате голосования членов Украинской киноакадемии.

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"Из 59 фильмов длинного списка отбор прошли 38 лент, а именно: 11 полнометражных игровых, 10 короткометражных игровых, 9 документальных, 8 анимационных", – говорится в сообщении.

Шорт-лист номинантов на Вторую Национальную кинопремию Золота дзиґа:

Полнометражный игровой фильм:

"Dzidzio Контрабас", режиссер Олег Борщевский

"IZI", Андреа Маньяни

"Иней", Шарунас Бартас

"Киборги", Ахтем Сейтаблаев

"Кроткая", Сергей Лозница

"Предел", Петер Бебьяк

"Припутни", Аркадий Непиталюк

"Уровень черного", Валентин Васянович

"Стремглав", Марина Степанская

"Червоный", Заза Буадзе

"Чужая молитва", Ахтем Сейтаблаев

Короткометражный игровой фильм:

"Сирень", Екатерина Горностай

"Выпуск'97", Павел Остриков

"Поодаль", Екатерина Горностай

"Дом", Ирина Цилык

"На своей земле", Александр Кириенко

"Невидимая", Максим Наконечный

"Свиньи", Роман Любый

"Солатиум", Кристина Тинькевич

"Технический перерыв", Филипп Сотниченко

"В поле", Александр Шкрабак

Документальный полнометражный фильм:

"Дом Слово", Тарас Томенко

"Война химер", Анастасия Старожицкая, Мария Старожицкая

"Дельта", Александр Течинский

"Диксиленд", Роман Бондарчук

"Одесситы на Донбассе", Александр Авшаров

"Контуры", Валерий Балаян, Алексей Радинский, Олег Черный

"Манящий, Сладкий, Без границ или Песни и Танцы о Смерти", Татьяна Ходаковская

"Свой голос", Сергей Маслобойщиков

"Школа номер 3", Елизавета Смит, Георг Жено

Анимационный фильм:

"Элювиум – Регенеративное существо", Стас Сантимов

"Лабиринт", Александр Колодий, Степан Коваль

"Путешествие", Евгения Киракосян

"Причинна", Андрей Щербак

"Хроника одного города", Евгений Сивоконь

"Чудесное чудовище", Сергей Мельниченко

"Я купил велосипед", Никита Лыськов

"Я Чайник!", Оксана Карпус

Торжественная церемония вручения наград Второй Национальной кинопремии состоится 20 апреля.

Напомним, 18 февраля прошла церемонии вручения кинонаград BAFTA 2018. Премия Британской академии кино и телевидения собрала десятки знаменитостей.