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"Золота Дзиґа 2019": все, что нужно знать о фильме "11 детей из Моршина"

В фильме снялись известные украинские личности

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:53
"11 детей из Моршина" Фото: пресс-служба
"11 детей из Моршина"
Фото: пресс-служба

В этом году в номинации "Премия зрительских симпатий" Национальной кинопремии "Золотая Дзыга", церемония награждения которой состоится 19 апреля, представлено 10 фильмов. Чтобы не растеряться в разнообразии украинского кино, предлагаем подробнее ознакомиться с каждым из номинантов.

"11 детей из Моршина"

Как всем известно, Моршин был основан на месте падения метеорита, богатого на редкий металл – осмий. Желание легких денег толкает директора ТРЦ Снежану на обман, чтобы завладеть ценным объектом. Все бы ничего, если бы на ее пути не появились 11 детей из Моршина. Сплотившись в единое целое ради общей цели, они начинают борьбу против несправедливости.

"В современном украинском кинематографе не хватает игровых фильмов для детей и с детскими персонажами. Таких, где действие бы происходило в конкретном украинском месте, и персонажи были бы взяты из современной украинской реальности. В нашем прокате в основном показываются западные, голливудские фильмы с детскими персонажами, – рассказал режиссер фильма Аркадий Непиталюк. – Нам захотелось взяться за приключенческое кино, начиная с обыгрывания уже известного и популярного американского фильма – мы выбрали за основу "11 друзей Оушена". В фильме представлены актуальны в украинских реалиях темы, проблемы, но в развлекательной форме".

"11 детей из Моршина" Фото: пресс-служба
"11 детей из Моршина" Фото: пресс-служба

"Современным украинским фильмам остро не хватает молодых активных героев, которые не опускают руки в сложных жизненных ситуациях, отстаивают свое и побеждают тех, кто посягает на территорию их жизни. В нашем фильме именно такой главный герой – Саша. Обычный парень из Моршина, который вместе со своими друзьями дает отпор Снежане – воплощению коварного захватчика", – добавил режиссер.

Интересные факты о фильме "11 детей из Моршина":

  • Изначально фильм задумывался как детская история, но со временем он трансформировался в авантюрную комедию для всей семьи. Здесь и комедия, и экшн с гонками, и элементы детектива. А поскольку в фильме снимаются актеры от 6-ти лет до 81-го года, то каждая возрастная аудитория найдет в фильме своего героя.
  • В фильме было задействовано немало детей – как в главных ролях, так и во многих сценах в массовке. Именно поэтому перед началом съемок, в Киеве и Львове был проведен Большой всеукраинский кастинг. В нем приняли участие более 450 детей из Полтавы, Черновцов, Ивано-Франковска, Харькова, Херсона, Одессы, Запорожья, Черкасс, Хмельницкого и Ужгорода.

"11 детей из Моршина" Фото: пресс-служба
"11 детей из Моршина" Фото: пресс-служба

  • "11 Детей из Моршина" – украинский фильм, в котором снялись многие украинские звезды – известные актеры, узнаваемые талантливые ведущие, шоумены и музыканты. Среди них: Александр Скичко, Ада Роговцева, Елена Лавренюк, Владимир Горянский, Гарик Корогодский, Ксения Жданова, Александр Пискунов, Анатолий Анатолич, Ольга Фреймут, Людмила Смородина, Людмила Ефименко, Лера Дидковский – участница группы Open Kids, Сергей и Снежана Бабкин.
  • К съемкам привлекли каскадеров. Они проводили мастер-классы для "охранников", учили актеров-детей трюкам, показывали, как правильно прыгать и падать.
  • Сергей Бабкин – актер фильма, саунд-продюсер, автор и исполнитель главного саундтрека ленты. В видеоклипе на его трек "11 детей из Моршина" показано эксклюзивные кадры из фильма, а также бэкстейдж съемок: от грим-вагона к плейбеку на площадке. Зритель видит весь процесс съемки изнутри: подготовку, костюмеров, гримеров, как актеры существуют за кадром, пробы, поиски и ляпы.
  • Музыкально-песенное наполнение фильма очень насыщенное. Оно состоит как из хитов популярных украинских исполнителей, так и с жанровой музыки, специально созданной для фильма "11 детей из Моршина". В том числе использованы музыкальные композиции в исполнении: Сергея Бабкина, групп "Антитела", "ПаниВалькова", "Open Kids", "Luiku", "Грибы" и певицы Alyona Alyona.

Напомним,  на сайте Украинской Киноакадемии появился полный список номинантов премии "Золота Дзиґа 2019". Лидерами по количеству номинаций являются такие кинокартины, как "Брама" (12), "Дике поле" (12), "Коли падають дерева" (10), "Донбас" (6). Также Сегодня. Lifestyle уже поделились именами ведущих ежегодной церемонии.

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Источник: Сегодня
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