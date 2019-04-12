"Золота Дзиґа 2019": все, что нужно знать о фильме "Дике Поле"

Фильм снят по мотивам романа Сергея Жадана "Ворошиловград"

"Дике Поле" Фото: пресс-служба

В этом году в номинации "Премия зрительских симпатий" Национальной кинопремии "Золотая Дзиґа", церемония награждения которой состоится 19 апреля, представлено 10 фильмов. Чтобы не растеряться в разнообразии украинского кино, предлагаем подробнее ознакомиться с каждым из номинантов.

"Дике Поле" Фото: пресс-служба

"Дике Поле"

По сюжету, Герман вынужден вернуться в свой родной городок на Донбассе, потому что его старший брат исчез. Герою придется защищать семейный бизнес – старую бензоколонку. А заодно друзей детства и свою любовь от тех, кто захватывает кусок за куском землю, превращая ее в кукурузные поля и железную дорогу, которая никуда не ведет.

"Дике Поле" Фото: пресс-служба

Интересные факты о фильме "Дике Поле":

Роман "Ворошиловград" Сергея Жадана, по мотивам которого снят фильм, в 2010 году признали лучшей книгой десятилетия по версии BBC Украина. Его перевели на 5 языков и опубликовали в США.

Съемки фильма начались в июле 2017 года и продолжались год. Большинство сцен были сняты на родине Сергея Жадана – в городе Старобельск Луганской области.

Роль юношеской любви главного героя Ольги исполнила актриса театра "ДАХ" и участница группы Dakh Daughters Руслана Хазипова.

В фильме появляется автор первоисточника Сергей Жадан в эпизодической роли.

Накануне премьеры ленты в супермаркетах сети "Сильпо" вместо предсказаний на чеках печатались цитаты из "Ворошиловграда", а в Telegram запустили чат-бот "Бар "Дикое поле", ответы которого тоже были основаны на репликах из романа.

"Дикое Поле" – дебют как для автора романа Сергея Жадана, для которого это первая экранизация своего произведения, так и для режиссера Ярослава Лодыгина, продюсера Владимира Яценко, и актеров Олега Москаленко и Русланы Хазиповой.

Ярослав Лодыгин и герой фильма Герман закончили один и тот же вуз и факультет – исторический в Харьковском университете, а рубашка, которую носит парень принадлежит режиссеру.

Актеров Владимира Ямненко и Алексея Горбунова утвердили без проб. А вот кастинг на исполнителя главной роли длился 7 месяцев и в нем приняли участие более 5000 актеров.

Напомним, уже известен полный список номинантов премии "Золота Дзиґа 2019". Лидерами по количеству номинаций являются такие кинокартины, как "Брама" (12), "Дике поле" (12), "Коли падають дерева" (10), "Донбас" (6). Также Сегодня.Lifestyle уже поделились именами ведущих ежегодной церемонии.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram