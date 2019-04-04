"Золота Дзиґа 2019": все, что нужно знать о фильме "Донбасс"

Фильм состоит из 13 эпизодов

Фильм "Донбасс" номинирован на кинопремию "Золота Дзиґа" Фото: пресс-служба

До 10 апреля продолжается онлайн-голосование за победителя в номинации "Премия зрительских симпатий" Национальной кинопремии "Золота Дзиґа". Церемония награждения состоится 19 апреля в КВЦ "Парковый", а пока предлагаем подробнее ознакомиться с каждым из 10 номинантов.

Фильм "Донбасс" номинирован на премию "Золота Дзиґа 2019" Фото: YouTube

"Донбасс"

Фильм состоит из 13 эпизодов, иллюстрирующих панораму жизни на оккупированных территориях Украины. Немецкого журналиста на блокпосту встречают криками "Фашиста поймали!", "зеленые человечки" никак не могут вспомнить название "родного городка, здесь рядом". Где-то празднуют свадьбу, пока на улицах устраивают расправы. Кто-то живет в подвале, спасаясь от обстрелов, а кто-то экспроприирует машины во благо "республики".

"Этот фильм рассказывает об одной из открытых ран современной Украины – о ситуации на Донбассе. При этом показана сама жизнь на оккупированных территориях – это тема, которая еще не раскрыта и вряд ли будет раскрыта украинскими или зарубежными кинематографистами в ближайшее время. "Донбасс"- абсолютно уникальный проект, поэтому я и принял в нем участие", – рассказал продюсер ленты Денис Иванов.

Фильм "Донбасс" номинирован на премию "Золота Дзиґа 2019" Фото: YouTube

По его словам, "Донбасс" – это наиболее успешный зрительский фильм режиссера Сергея Лозницы.

"В Украине ленту посмотрели более 25 000 человек, несмотря на то, что это довольно сложная для восприятия драма. Впрочем, "Донбасс" стал важным элементом культурной дипломатии, ведь фильм участвовал в главном мировом кинофестивале и получил там одну из важнейших наград. Кроме того, в Торонто состоялась премьера "Донбасса" в Северной Америке, в Лос-Анджелесе провели оскаровскую кампанию после того, как фильм выдвинули на соискание премии "Оскар" от Украины", – комментирует Денис Иванов. – Картину посмотрело много людей в Германии, Франции, Австралии и других странах. Это все элементы культурной дипломатии. И если суммировать общее количество зрителей, то число будет довольно внушительным. Самое главное, что этот фильм станет частью истории украинского кинематографа".

Интересные факты о фильме "Донбасс":

В основе сценария фильма лежат документальные материалы – любительские видео реальных событий, которые были сняты в начале войны на Донбассе и выложенные в сеть.

Прототип украинского добровольца со сцены на остановке – Игорь Кожома, который служил в батальоне Донбасс. Он принимал участие в АТО, а когда вернулся в родной Зугрэс Донецкой области, попал в плен к боевикам.

Съемки фильма проходили зимой 2017-2018 в Кривом Роге. Во время съемок одной из ключевых сцен фильма съемочная группа столкнулась со стихией. Начался снежный шторм и пришлось зачищать огромную территорию, чтобы продолжить работу.

Фильм снимался в копродукции пяти стран: Украина, Германия, Нидерланды, Франция, Румыния. На съемочной площадке присутствовали представители более 10 национальностей.

Международная премьера фильма состоялась на 71-м Каннском международном кинофестивале, где лента получила приз за лучшую режиссуру в программе "Особый взгляд". Украинская премьера "Донбасса" состоялась на 9-м Одесском международном кинофестивале во внеконкурсной программе "Фестиваль фестивалей".

Напомним, Сегодня.Lifestyle уже поделились именами ведущих ежегодной церемонии. Также на сайте Украинской Киноакадемии появился полный список номинантов премии "Золота Дзиґа 2019".

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