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"Золота Дзиґа 2019": все, что нужно знать о фильме "Секс и ничего личного"

В фильме снялся шоумен Сергей Притула

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:00
"Секс и ничего личного" Фото: пресс-служба
"Секс и ничего личного"
Фото: пресс-служба

В этом году в номинации "Премия зрительских симпатий" Национальной кинопремии "Золотая Дзиґа", церемония награждения которой состоится 19 апреля, представлено 10 фильмов. Чтобы не растеряться в разнообразии украинского кино, предлагаем подробнее ознакомиться с каждым из номинантов.

"Секс и ничего личного"

На предложение руки и сердца Сергей получает не просто отказ от своей девушки, но и утверждение, что он в постели полный ноль. Вместо романтической поездки вдвоем в честь важного события парень отправляется в путешествие в Прагу сам, где встречает своего друга Василия. После ночи обломов в стрип-клубе Сергей случайно знакомится со стриптизершей Дианой, которая обещает сделать из него супергероя. Но на пути к большой мечте становится его бывшая девушка.

"Секс и ничего личного" Фото: пресс-служба
"Секс и ничего личного" Фото: пресс-служба

"Сейчас у нас не самые легкие времена. Поэтому когда я думала, какой фильм снять, мне показалось, что зрителю самое время расслабиться, немного повеселиться, посмеяться", – отметила режиссер ленты Ольга Ряшина.

Исполнитель роли Сергея Роман Луцкий поделился, что во время работы над персонажем ориентировался на определенные прототипы – людей, которых он знал в подростковом возрасте.

"Название фильма довольно провокационное. Громкое. Впрочем, фильм скорее об отношениях. Это кино о том, что не надо мучить себя и партнера, если вы не подходите друг другу, – прокомментировал Сергей Притула, который сыграл в фильме друга главного героя – "Секс и ничего личного" собрал достаточно граней любви, и секс – лишь одна из них. Мы пытались адаптировать сценарий под отечественного зрителя. Это была одна из причин, почему мы и взялись за эту работу. Писали сценарий, ориентируясь на те или иные сюжетные повороты оригинального фильма. Важно правильно оценить, насколько хорошо определенные сцены воспримет наш зритель. Ведь у нас до сих пор не принято афишировать тему секса, и фильмов снимают мало. А если говорить о моем персонаже, то Василий действительно немного напоминает меня после института".

"Секс и ничего личного" Фото: пресс-служба
"Секс и ничего личного" Фото: пресс-служба

Актриса Анжелика Николаева, исполнительница роли стриптизерши Дианы, отметила, что съемки в фильме были для нее большой авантюрой, ведь это ее дебют.

"Для меня все было открытием, особым стал и первый съемочный день. Что касается моей Дианы, то она настоящий огонек и в то же время легкая, воздушная и добрая. Пожалуй, это и есть я", – добавила актриса.

Интересные факты о фильме "Секс и ничего личного":

  • "Секс и ничего личного" – адаптация известного канадского формата "My Awkward Sexual Adventure".
  • Съемки проходили на трех основных локациях: во Львове, Киеве и Праге.
  • Для Сергея Притулы это дебют в большом кино, как и для актрисы Анжелики Николаевой и режиссера Ольги Ряшиной.
  • Сергей Притула выступил и соавтором сценария, над которым также работали актеры "Вар'яти-шоу" Вaлентин Сeргийчук, Витaлий Тыльный, Владимир Кoвцун и Владимир Жoгло.

Напомним,  на сайте Украинской Киноакадемии появился полный список номинантов премии "Золота Дзиґа 2019". Лидерами по количеству номинаций являются такие кинокартины, как "Брама" (12), "Дике поле" (12), "Коли падають дерева" (10), "Донбас" (6). Также Сегодня. Lifestyle уже поделились именами ведущих ежегодной церемонии.


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Источник: Сегодня
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