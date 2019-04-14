"Золота Дзиґа 2019": все, что нужно знать о фильме "Тайный дневник Симона Петлюры"

По словам режиссера, этот фильм раскрывает правду о фигуре Петлюры

"Тайный дневник Симона Петлюры" Фото: YouTube

В этом году в номинации "Премия зрительских симпатий" Национальной кинопремии "Золотая Дзиґа", церемония награждения которой состоится 19 апреля, представлено 10 фильмов. Чтобы не растеряться в разнообразии украинского кино, предлагаем подробнее ознакомиться с каждым из номинантов.

"Тайный дневник Симона Петлюры"

"Тайный дневник Симона Петлюры" Фото: YouTube

Украина, 1917-1921 годы. Продолжается отчаянная борьба за независимость Украинской Народной Республики. Лидер УНР Симон Петлюра пытается сдержать агрессию большевистской России. Проиграв борьбу, Петлюра вынужден эмигрировать в Париж. Но и там из-за действий агентов Москвы его жизнь постоянно под угрозой…

"Я очень тщательно подхожу к кастингу: всегда делаю пробы с актерами, какими бы талантливыми и гениальными они не были... Всего на выбор актеров, пошив костюмов, строительство декораций и подбор реквизита ушло пять месяцев. Сами же съемки продолжались в течение полугода", – рассказал режиссер ленты Олесь Янчук.

"Этот фильм раскрывает правду о фигуре Петлюры, который на десятилетия, а практически на целый век, был осквернен советской пропагандой, которая сделала из него погромщика и антисемита", – добавил он.

"Тайный дневник Симона Петлюры" Фото: YouTube

Интересные факты о фильме "Тайный дневник Симона Петлюры":

Главный сценарист Михаил Шаевич, а также Александр Шевченко работали над созданием сценария шесть лет.

Съемки начались в феврале и продолжались до июля 2017 года. Съемочные площадки находились во Львове, Киеве, Киевской области, Париже, а также на территории киностудии им. Довженко и павильоне, где была построена большая декорация нескольких парижских улиц и интерьеров. Так, например, была воспроизведены улица Расин и ресторан "Бульон Шартье", возле которого убили Симона Петлюру.

В фильме много исторических персонажей, в частности, премьер-министр Владимир Винниченко, которого играет Евгений Нищук, президент Михаил Грушевский (Богдан Бенюк), Самуил Шварцбард – покойный Олег Треповский.

Роль Петлюры в картине исполнил Сергей Фролов, который был отобран режиссером из пяти кандидатур в ходе проб и съемок целых сцен.

Напомним, уже известен полный список номинантов премии "Золота Дзиґа 2019". Лидерами по количеству номинаций являются такие кинокартины, как "Брама" (12), "Дике поле" (12), "Коли падають дерева" (10), "Донбас" (6). Также Сегодня.Lifestyle уже поделились именами ведущих ежегодной церемонии.

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