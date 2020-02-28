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Золота Дзиґа-2020: Ада Роговцева получит почетную награду за вклад в развитие украинского кино

Ада Роговцева сыграла в театре более 150 ролей

Алина Бонд
Сегодня, 15:12

Украинская актриса театра и кино Ада Роговцева, которая недавно попала в больницу, получит почетную награду "Золота Дзиґа-2020" за вклад в развитие украинского кино. Торжественная церемония награждения состоится в Киеве уже в апреле этого года. Об этом сообщается на официальном сайте Украинской киноакадемии.

Ада Роговцева
Ада Роговцева
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Стоит отметить, что за 60 лет творческой жизни Ада Роговцева получила более 150 ролей в театре и более 100 ролей на телевидении. Украинская артистка театра и кино известна такими работами, как "Лесная песня", "Салют, Мария!", "Вечный зов", "Каменный хозяин", "Укрощение огня", "Море", "Было у отца три сына", "Семейный круг", "Расплата" и другими.

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"В двадцать три года я получила звание Заслуженной артистки Украины. Это было испытание! Испуг! Я расценила это как аванс и всю дальнейшую жизнь, получая награды, воспринимаю их именно так. Годы берут свое, но хочется надеяться, что отблагодарю вас, люди, и за этот аванс. Спасибо, Золота Дзиґа", – прокомментировала свою награду Ада Роговцева.

Добавим, что премия будет вручаться еще в 22 номинациях. Четвертая торжественная церемония состоится уже 28 апреля в выставочном центре "Парковый".

Ада Роговцева получила "Золотого Дюка", смотрите подробности:

Напомним, ранее украинская киноакадемия назвала фильмы, вошедшие в лонг-лист претендентов на четвертую национальную кинопремию "Золота Дзиґа".

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