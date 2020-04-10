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Золота Дзиґа-2020: что нужно знать о комедии "Свингеры 2"

Успейте проголосовать за любимый фильм до 12 апреля

Инна Петрова
Сегодня, 12:09

Церемония награждения Четвертой украинской кинопремии "Золота Дзиґа" состоится 3 мая (в этом году в онлайн-формате). Сегодня.Lifestyle продолжают знакомить вас с фильмами-номинантами на "Премию зрительских симпатий".

Сделать свой выбор и проголосовать за лучшую картину в номинации "Премия зрительских симпатий" могут сами зрители. Голосование проходит на сайте Сегодня.Lifestyle до 12 апреля. Победит тот фильм, который наберет наибольшее количество голосов за период голосования.

Кадр из фильма "Свингеры 2"
Кадр из фильма "Свингеры 2"
Фото: пресс-служба

"Свингеры 2"

Сюжет картины продолжает историю первого фильма. Семейные пары, которые давно уже не испытывают страсти в интимной жизни, решаются на отчаянные меры и меняются партнерами. После этих событий прошло некоторое время. Игорь получает новый вызов судьбы: он потерял мужскую силу. Теперь его задача состоит в том, чтобы вернуть свое счастье.

Интересные факты о фильме:

  • Съемочный процесс фильма длился всего дней.
  • Это дебютная роль для травести-дивы Монро.
  • "Свингеры 2" – первый фильм для Дзиздзьо, где он выступил исключительно как актер, а не продюсер или режиссер.
  • Один из самых скандальных эпизодов картины – поцелуй героинь Дарьи Астафьевой и Оли Поляковой. Даша призналась, что очень боялась темпераментной Оли. Она думала, что та и в жизни очень скандальная. Впрочем Оля Полякова оказалась очень душевной и мудрой женщиной, и звезды быстро подружились.
  • А другая актриса фильма Анна Саливанчук для "Свингеры 2" очень сильно похудела. Хотя этого от нее никто не требовал. И с Анной случился интересный курьез, когда она испортила одну сцену. Это был эпизод с Дашей Астафьевой. Анна видела до этого обнаженную звезду только на фото, поэтому, когда Даша сбросила одеяло, Анна Саливанчук была очарована красотой певицы.

Ранее мы рассказывали о чем фильм "Цена правды", который также претендует на кинопремию "Золота Дзиґа-2020".

Все подробности в спецтеме Золота Дзиґа-2020

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фильм свингеры Золота Дзиґа
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