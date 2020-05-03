Золота Дзиґа-2020: полный список победителей

Сегодня.Lifestyle следят за церемонией награждения и оперативно рассказывают о победителях

Церемония награждения Четвертой Национальной кинопремии "Золота Дзиґа-2020" в этом году проходит в формате онлайн. На такой шаг Украинская киноакадемия пошла в связи с ограничительными мерами в стране, принятыми из-за пандемии COVID-19.

Сегодня.Lifestyle следят за церемонией награждения и оперативно рассказывают о победителях кинопремии. Отметим, что лидерами этого года по количеству номинаций являются фильмы "Додому" (11), "Мої думки тихі" (9), "Гуцулка Ксеня" (9), "Вулкан" (8) и "Захар Беркут" (7).

Мероприятие началось с приветственных слов ведущих кинопремии – актрисы и телеведущей Дарьи Трегубовой и ведущего телеканала "Украина" Тимура Мирошниченко. Они подытожили кинематографический год и вспомнили его ключевые события в индустрии.

Через видеосвязь номинантов церемонии и зрителей поздравила председатель наблюдательного совета Украинской киноакадемии, президент Одесского международного кинофестиваля, основательница и управляющий партнер венчурного фонда TA Ventures Виктория Тигипко.

"Последние два месяца изменили весь мир и каждого из нас. Мы все переживаем огромную трансформацию. Уверена, что все мы выстоим и очень скоро снова будем процветать. Но мир будет уже другим. И в этом новом, изменившемся мире мы хотим не просто сохранить, но и усилить значение кино и культуры в целом. Сейчас в нашей киноиндустрии заняты десятки тысяч кинопрофессионалов. Каждый из вас – это лидер общественного мнения. И именно вам формировать новую инновационную реальность в новом мире, который постоянно меняется", – отметила Виктория Тигипко.

Полный список победителей кинопремии "Золота Дзиґа-2020"

Премия зрительских симпатий

"Давай танцуй" (режиссер Александр Березань)

"Запрещенный" (Роман Бровко)

"Захар Беркут" (Ахтем Сеитаблаев, Джон Винн)

"Встреча одноклассников" (Валентин Шпаков)

"Клара и волшебный дракон" (Александр Клименко)

Победитель – "Круты 1918" (Алексей Шапарев)

"Свингеры 2" (Андрейс Экис)

"Фокстер и Макс" (Анатолий Матешко)

"Цена правды" (Агнешка Холланд)

"Я, ты, он, она" (Владимир Зеленский, Дэвид Додсон)

Круты 1918 – трейлер

Лучший фильм

"Вулкан"

"Гуцулка Ксеня"

"Домой"

Победитель – "Мои мысли тихие"

"Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго"

Лучшая режиссерская работа

Победитель – Нариман Алиев ("Домой")

Бондарчук Роман ("Вулкан")

Лукич Антонио ("Мои мысли тихие")

Лучшая работа художника-постановщика

Кулик Маргарита ("Мои мысли тихие")

Победитель – Владлен Одуденко ("Захар Беркут")

Одуденко Владлен ("Домой")

Лучший сценарий

Победитель – Валерия Кальченко, Антонио Лукич ("Мои мысли тихие")

Никитюк Марыся, Алиев Нариман ("Домой")

Тютюнник Алла, Аверченко Дарья, Бондарчук Роман ("Вулкан")

Кадры из фильма "Мои мысли тихие" Фото: YouTube

Лучшая операторская работа

Победитель – Вадим Ильков ("Вулкан")

Король Юрий ("Захар Беркут")

Фурса Антон ("Домой")

Лучшая музыка

Григоров Роман, Разумейко Илья ("История зимнего сада")

Куличова Маргарита ("Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго")

Лунев Святослав ("Портрет на фоне гор")

Победитель – Тимур Полянский, фрик-кабаре Dakh Daughters ("Гуцулка Ксеня")

Лучшая песня

Победитель – "Мавка-Русалка", фрик-кабаре "Dakh Daughters" ("Гуцулка Ксеня")

"Перевал", Океан Эльзы ("Захар Беркут")

"Табурет", Freel & Эдуард Приступа ("Человек с табуретом")

Лучшая женская роль

Победитель – Ирма Витовская-Ванца ("Мои мысли тихие")

Дейлик Кристина ("Вулкан")

Лущик Варвара ("Гуцулка Ксеня")

Лучшая женская роль второго плана

Веренич-Островская Ирина ("Мои мысли тихие")

Молчанова Екатерина ("Гуцулка Ксеня")

Победитель – Наталия Сумская ("Черный ворон")

Яценко Лариса ("Домой")

Лучшая мужская роль

Лидаговский Андрей ("Мои мысли тихие")

Победитель – Ахтем Сеитаблаев ("Домой")

Степанский Сергей ("Вулкан")

Кадр из фильма "Домой" Фото: пресс-служба

Лучшая мужская роль второго плана

Билялов Ремзи ("Домой")

Победитель – Виктор Жданов ("Вулкан")

Салий Виталий ("Круты 1918")

Лучший документальный фильм

"Человек с табуретом"

"Панорама"

Победитель – "Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго"

Лучший короткометражный анимационный фильм

Победитель – фильм "Любовь", Никита Лыськов

"Петровка-реквием"

"Пуповина"

Лучший короткометражный игровой фильм

"Анна"

"Знебарвлена"

Победитель – фильм "В нашей синагоге", Иван Орленко

Solitude

Лучший монтаж

Базаркин Николай ("Заповедник Аскания"), ("Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго"), ("История зимнего сада")

Победитель – Татьяна Ходаковская, Владимир Запрягалов ("Фокстер и Макс")

Черный Александр ("Мои мысли тихие"), ("Домой")

Лучший грим

Победитель – Алла Леонова ("Захар Беркут")

Поликашкина Светлана ("Фокстер и Макс")

Скопелидис Виталий ("Гуцулка Ксеня")

Лучший звук

Мостовой Артем ("Гуцулка Ксеня")

Победитель – Борис Петер ("Вулкан")

Степанский Сергей ("Мои мысли тихие"), ("Домой")

Лучший дизайн костюмов

Победитель – Антонина Белинская ("Захар Беркут")

Кудрявцева Надежда ("Гуцулка Ксеня")

Сутягина Ася ("Домой")

Шеремета Каролина ("Фокстер и Макс")

Кадры со съемок фильма "Захар Беркут" Фото: пресс-служба

Лучшие визуальные эффекты

Голуб Алексей ("Гуцулка Ксения")

Гончаров Василий ("Захар Беркут")

Победитель – Артем Сушильников, Дмитрий Овчаренко ("Фокстер и Макс")

Ранее мы писали, что режиссер "Мої думки тихі" Антонио Лукич получил награду "Открытие года" кинопремии "Золота Дзиґа-2020". Также задолго до даты проведения церемонии было объявлено лауреатку почетной награды за вклад в развитие украинского кинематографа. Ее получила выдающаяся украинская актриса театра и кино Ада Роговцева.

Напомним, на участие в кинопремии "Золота Дзиґа-2020" было подано 88 фильмов. Из них 85 отобрали в лонг-лист, а в шорт-лист попало всего 28 полнометражных и короткометражных работ.

Все подробности в спецтеме Золота Дзиґа-2020

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