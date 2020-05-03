Золота Дзиґа-2020: полный список победителей
Сегодня.Lifestyle следят за церемонией награждения и оперативно рассказывают о победителях
Церемония награждения Четвертой Национальной кинопремии "Золота Дзиґа-2020" в этом году проходит в формате онлайн. На такой шаг Украинская киноакадемия пошла в связи с ограничительными мерами в стране, принятыми из-за пандемии COVID-19.
Сегодня.Lifestyle следят за церемонией награждения и оперативно рассказывают о победителях кинопремии. Отметим, что лидерами этого года по количеству номинаций являются фильмы "Додому" (11), "Мої думки тихі" (9), "Гуцулка Ксеня" (9), "Вулкан" (8) и "Захар Беркут" (7).
Мероприятие началось с приветственных слов ведущих кинопремии – актрисы и телеведущей Дарьи Трегубовой и ведущего телеканала "Украина" Тимура Мирошниченко. Они подытожили кинематографический год и вспомнили его ключевые события в индустрии.
Через видеосвязь номинантов церемонии и зрителей поздравила председатель наблюдательного совета Украинской киноакадемии, президент Одесского международного кинофестиваля, основательница и управляющий партнер венчурного фонда TA Ventures Виктория Тигипко.
"Последние два месяца изменили весь мир и каждого из нас. Мы все переживаем огромную трансформацию. Уверена, что все мы выстоим и очень скоро снова будем процветать. Но мир будет уже другим. И в этом новом, изменившемся мире мы хотим не просто сохранить, но и усилить значение кино и культуры в целом. Сейчас в нашей киноиндустрии заняты десятки тысяч кинопрофессионалов. Каждый из вас – это лидер общественного мнения. И именно вам формировать новую инновационную реальность в новом мире, который постоянно меняется", – отметила Виктория Тигипко.
Премия зрительских симпатий
- "Давай танцуй" (режиссер Александр Березань)
- "Запрещенный" (Роман Бровко)
- "Захар Беркут" (Ахтем Сеитаблаев, Джон Винн)
- "Встреча одноклассников" (Валентин Шпаков)
- "Клара и волшебный дракон" (Александр Клименко)
- Победитель – "Круты 1918" (Алексей Шапарев)
- "Свингеры 2" (Андрейс Экис)
- "Фокстер и Макс" (Анатолий Матешко)
- "Цена правды" (Агнешка Холланд)
- "Я, ты, он, она" (Владимир Зеленский, Дэвид Додсон)
Лучший фильм
- "Вулкан"
- "Гуцулка Ксеня"
- "Домой"
- Победитель – "Мои мысли тихие"
- "Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго"
Лучшая режиссерская работа
- Победитель – Нариман Алиев ("Домой")
- Бондарчук Роман ("Вулкан")
- Лукич Антонио ("Мои мысли тихие")
Лучшая работа художника-постановщика
- Кулик Маргарита ("Мои мысли тихие")
- Победитель – Владлен Одуденко ("Захар Беркут")
- Одуденко Владлен ("Домой")
Лучший сценарий
- Победитель – Валерия Кальченко, Антонио Лукич ("Мои мысли тихие")
- Никитюк Марыся, Алиев Нариман ("Домой")
- Тютюнник Алла, Аверченко Дарья, Бондарчук Роман ("Вулкан")
Лучшая операторская работа
- Победитель – Вадим Ильков ("Вулкан")
- Король Юрий ("Захар Беркут")
- Фурса Антон ("Домой")
Лучшая музыка
- Григоров Роман, Разумейко Илья ("История зимнего сада")
- Куличова Маргарита ("Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго")
- Лунев Святослав ("Портрет на фоне гор")
- Победитель – Тимур Полянский, фрик-кабаре Dakh Daughters ("Гуцулка Ксеня")
Лучшая песня
- Победитель – "Мавка-Русалка", фрик-кабаре "Dakh Daughters" ("Гуцулка Ксеня")
- "Перевал", Океан Эльзы ("Захар Беркут")
- "Табурет", Freel & Эдуард Приступа ("Человек с табуретом")
Лучшая женская роль
- Победитель – Ирма Витовская-Ванца ("Мои мысли тихие")
- Дейлик Кристина ("Вулкан")
- Лущик Варвара ("Гуцулка Ксеня")
Лучшая женская роль второго плана
- Веренич-Островская Ирина ("Мои мысли тихие")
- Молчанова Екатерина ("Гуцулка Ксеня")
- Победитель – Наталия Сумская ("Черный ворон")
- Яценко Лариса ("Домой")
Лучшая мужская роль
- Лидаговский Андрей ("Мои мысли тихие")
- Победитель – Ахтем Сеитаблаев ("Домой")
- Степанский Сергей ("Вулкан")
Лучшая мужская роль второго плана
- Билялов Ремзи ("Домой")
- Победитель – Виктор Жданов ("Вулкан")
- Салий Виталий ("Круты 1918")
Лучший документальный фильм
- "Человек с табуретом"
- "Панорама"
- Победитель – "Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго"
Лучший короткометражный анимационный фильм
- Победитель – фильм "Любовь", Никита Лыськов
- "Петровка-реквием"
- "Пуповина"
Лучший короткометражный игровой фильм
- "Анна"
- "Знебарвлена"
- Победитель – фильм "В нашей синагоге", Иван Орленко
- Solitude
Лучший монтаж
- Базаркин Николай ("Заповедник Аскания"), ("Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго"), ("История зимнего сада")
- Победитель – Татьяна Ходаковская, Владимир Запрягалов ("Фокстер и Макс")
- Черный Александр ("Мои мысли тихие"), ("Домой")
Лучший грим
- Победитель – Алла Леонова ("Захар Беркут")
- Поликашкина Светлана ("Фокстер и Макс")
- Скопелидис Виталий ("Гуцулка Ксеня")
Лучший звук
- Мостовой Артем ("Гуцулка Ксеня")
- Победитель – Борис Петер ("Вулкан")
- Степанский Сергей ("Мои мысли тихие"), ("Домой")
Лучший дизайн костюмов
- Победитель – Антонина Белинская ("Захар Беркут")
- Кудрявцева Надежда ("Гуцулка Ксеня")
- Сутягина Ася ("Домой")
- Шеремета Каролина ("Фокстер и Макс")
Лучшие визуальные эффекты
- Голуб Алексей ("Гуцулка Ксения")
- Гончаров Василий ("Захар Беркут")
- Победитель – Артем Сушильников, Дмитрий Овчаренко ("Фокстер и Макс")
Ранее мы писали, что режиссер "Мої думки тихі" Антонио Лукич получил награду "Открытие года" кинопремии "Золота Дзиґа-2020". Также задолго до даты проведения церемонии было объявлено лауреатку почетной награды за вклад в развитие украинского кинематографа. Ее получила выдающаяся украинская актриса театра и кино Ада Роговцева.
Напомним, на участие в кинопремии "Золота Дзиґа-2020" было подано 88 фильмов. Из них 85 отобрали в лонг-лист, а в шорт-лист попало всего 28 полнометражных и короткометражных работ.
Все подробности в спецтеме Золота Дзиґа-2020
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