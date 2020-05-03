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Золота Дзиґа-2020: полный список победителей

Сегодня.Lifestyle следят за церемонией награждения и оперативно рассказывают о победителях

Марина Попович
Сегодня, 20:51

Церемония награждения Четвертой Национальной кинопремии "Золота Дзиґа-2020" в этом году проходит в формате онлайн. На такой шаг Украинская киноакадемия пошла в связи с ограничительными мерами в стране, принятыми из-за пандемии COVID-19.

Сегодня.Lifestyle следят за церемонией награждения и оперативно рассказывают о победителях кинопремии. Отметим, что лидерами этого года по количеству номинаций являются фильмы "Додому" (11), "Мої думки тихі" (9), "Гуцулка Ксеня" (9), "Вулкан" (8) и "Захар Беркут" (7).

Мероприятие началось с приветственных слов ведущих кинопремии – актрисы и телеведущей Дарьи Трегубовой и ведущего телеканала "Украина" Тимура Мирошниченко. Они подытожили кинематографический год и вспомнили его ключевые события в индустрии.

Через видеосвязь номинантов церемонии и зрителей поздравила председатель наблюдательного совета Украинской киноакадемии, президент Одесского международного кинофестиваля, основательница и управляющий партнер венчурного фонда TA Ventures Виктория Тигипко.

"Последние два месяца изменили весь мир и каждого из нас. Мы все переживаем огромную трансформацию. Уверена, что все мы выстоим и очень скоро снова будем процветать. Но мир будет уже другим. И в этом новом, изменившемся мире мы хотим не просто сохранить, но и усилить значение кино и культуры в целом. Сейчас в нашей киноиндустрии заняты десятки тысяч кинопрофессионалов. Каждый из вас – это лидер общественного мнения. И именно вам формировать новую инновационную реальность в новом мире, который постоянно меняется", – отметила Виктория Тигипко.

Полный список победителей кинопремии "Золота Дзиґа-2020"

Премия зрительских симпатий

  • "Давай танцуй" (режиссер Александр Березань)
  • "Запрещенный" (Роман Бровко)
  • "Захар Беркут" (Ахтем Сеитаблаев, Джон Винн)
  • "Встреча одноклассников" (Валентин Шпаков)
  • "Клара и волшебный дракон" (Александр Клименко)
  • Победитель – "Круты 1918" (Алексей Шапарев)
  • "Свингеры 2" (Андрейс Экис)
  • "Фокстер и Макс" (Анатолий Матешко)
  • "Цена правды" (Агнешка Холланд)
  • "Я, ты, он, она" (Владимир Зеленский, Дэвид Додсон)
Круты 1918 – трейлер

Лучший фильм

  • "Вулкан"
  • "Гуцулка Ксеня"
  • "Домой"
  • Победитель – "Мои мысли тихие"
  • "Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго"

Лучшая режиссерская работа

  • Победитель – Нариман Алиев ("Домой")
  • Бондарчук Роман ("Вулкан")
  • Лукич Антонио ("Мои мысли тихие")

Лучшая работа художника-постановщика

  • Кулик Маргарита ("Мои мысли тихие")
  • Победитель – Владлен Одуденко ("Захар Беркут")
  • Одуденко Владлен ("Домой")

Лучший сценарий

  • Победитель – Валерия Кальченко, Антонио Лукич ("Мои мысли тихие")
  • Никитюк Марыся, Алиев Нариман ("Домой")
  • Тютюнник Алла, Аверченко Дарья, Бондарчук Роман ("Вулкан")

Кадры из фильма "Мои мысли тихие"
Кадры из фильма "Мои мысли тихие"
Фото: YouTube

Лучшая операторская работа

  • Победитель – Вадим Ильков ("Вулкан")
  • Король Юрий ("Захар Беркут")
  • Фурса Антон ("Домой")

Лучшая музыка

  • Григоров Роман, Разумейко Илья ("История зимнего сада")
  • Куличова Маргарита ("Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго")
  • Лунев Святослав ("Портрет на фоне гор")
  • Победитель – Тимур Полянский, фрик-кабаре Dakh Daughters ("Гуцулка Ксеня")

Лучшая песня

  • Победитель – "Мавка-Русалка", фрик-кабаре "Dakh Daughters" ("Гуцулка Ксеня")
  • "Перевал", Океан Эльзы ("Захар Беркут")
  • "Табурет", Freel & Эдуард Приступа ("Человек с табуретом")

Лучшая женская роль

  • Победитель – Ирма Витовская-Ванца ("Мои мысли тихие")
  • Дейлик Кристина ("Вулкан")
  • Лущик Варвара ("Гуцулка Ксеня")

Лучшая женская роль второго плана

  • Веренич-Островская Ирина ("Мои мысли тихие")
  • Молчанова Екатерина ("Гуцулка Ксеня")
  • Победитель – Наталия Сумская ("Черный ворон")
  • Яценко Лариса ("Домой")

Лучшая мужская роль

  • Лидаговский Андрей ("Мои мысли тихие")
  • Победитель – Ахтем Сеитаблаев ("Домой")
  • Степанский Сергей ("Вулкан")

Кадр из фильма "Домой"
Кадр из фильма "Домой"
Фото: пресс-служба

Лучшая мужская роль второго плана

  • Билялов Ремзи ("Домой")
  • Победитель – Виктор Жданов ("Вулкан")
  • Салий Виталий ("Круты 1918")

Лучший документальный фильм

  • "Человек с табуретом"
  • "Панорама"
  • Победитель – "Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго"

Лучший короткометражный анимационный фильм

  • Победитель – фильм "Любовь", Никита Лыськов
  • "Петровка-реквием"
  • "Пуповина"

Лучший короткометражный игровой фильм

  • "Анна"
  • "Знебарвлена"
  • Победитель – фильм "В нашей синагоге", Иван Орленко
  • Solitude

Лучший монтаж

  • Базаркин Николай ("Заповедник Аскания"), ("Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго"), ("История зимнего сада")
  • Победитель – Татьяна Ходаковская, Владимир Запрягалов ("Фокстер и Макс")
  • Черный Александр ("Мои мысли тихие"), ("Домой")

Лучший грим

  • Победитель – Алла Леонова ("Захар Беркут")
  • Поликашкина Светлана ("Фокстер и Макс")
  • Скопелидис Виталий ("Гуцулка Ксеня")

Лучший звук

  • Мостовой Артем ("Гуцулка Ксеня")
  • Победитель – Борис Петер ("Вулкан")
  • Степанский Сергей ("Мои мысли тихие"), ("Домой")

Лучший дизайн костюмов

  • Победитель – Антонина Белинская ("Захар Беркут")
  • Кудрявцева Надежда ("Гуцулка Ксеня")
  • Сутягина Ася ("Домой")
  • Шеремета Каролина ("Фокстер и Макс")

Кадры со съемок фильма "Захар Беркут"
Кадры со съемок фильма "Захар Беркут"
Фото: пресс-служба

Лучшие визуальные эффекты

  • Голуб Алексей ("Гуцулка Ксения")
  • Гончаров Василий ("Захар Беркут")
  • Победитель – Артем Сушильников, Дмитрий Овчаренко ("Фокстер и Макс")

Ранее мы писали, что режиссер "Мої думки тихі" Антонио Лукич получил награду "Открытие года" кинопремии "Золота Дзиґа-2020". Также задолго до даты проведения церемонии было объявлено лауреатку почетной награды за вклад в развитие украинского кинематографа. Ее получила выдающаяся украинская актриса театра и кино Ада Роговцева.

Напомним, на участие в кинопремии "Золота Дзиґа-2020" было подано 88 фильмов. Из них 85 отобрали в лонг-лист, а в шорт-лист попало всего 28 полнометражных и короткометражных работ.

Все подробности в спецтеме Золота Дзиґа-2020

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кинопремия Золота Дзиґа украинское кино
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