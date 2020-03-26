Золота Дзиґа-2020: удивительные факты о фильме-номинанте "Клара и волшебный дракон"

Церемония награждения состоится 28 апреля

Церемония награждения Четвертой украинской кинопремии "Золота Дзиґа" состоится 28 апреля (в этом году в онлайн-формате). Сайт Сегодня.Lifestyle продолжает знакомить вам с фильмами-номинантами на "Премию зрительских симпатий". Сегодня рассказываем удивительные факты о картине "Клара и волшебный дракон".

"Клара и волшебный дракон"

Один раз в тысячу лет в сказочном мире появляется волшебный дракончик. За его исключительную редкость его похищают силы зла, чтобы использовать его чары. По случайности они теряют дракончика, которого находят двое друзей – жизнерадостный енот и ворчливый гном. Друзья отправляются в дальний путь, чтобы вернуть дракончика в город Драконов.

"Клара и волшебный дракон" Фото: пресс-служба

На своем пути друзья встречают девушку Клару. О на не помнит ничего из своего прошлого и присоединяется к гному, еноту и дракончику, чтобы по дороге найти ответы на свои вопросы. Когда все трудности преодолены, силы зла повержены и дракончик доставлен домой, остается только один вопрос – кто на самом деле Клара? И здесь ее ждет огромный сюрприз...

"Сами истории писались практически 20 лет. Уже когда приступили к съемкам, мы много чего подвели к современной действительности. Изменили диалоги, сюжетные линии. Тогда, два десятилетия назад, технологий для осуществления нашей задумки еще не было. Когда они появились, и мы взялись за проект, возникло много других сложностей. Так, за первый год работы мы сняли ровно одну минуту фильма! Для нас это стало большим шоком. В Украине катастрофически не хватало специалистов нужного уровня, и мы пытались привлечь западные компании, но ни одна компания не сделала того, что мы хотели. В результате мы все равно все сделали у себя, поэтому мультфильм 100% украинский! Все сделано в Украине: от музыки и звука до анимации, симуляции и драматургии", – рассказал о проекте режиссер Александр Клименко.

Интересные факты о фильме:

Идея мультфильма родилась еще лет 20 назад.

История о Кларе состоит из 7 частей.

Графику к мультфильму создавали 120 человек, а в целом над мультфильмом работали около 300, учитывая производителей музыки студию Baker Street Sound Production, актеров озвучки и дубляжа и отдел дистрибуции.

Если бы один человек делал мульт 24 часа, то он должен был его начать еще в детстве и, возможно, до конца жизни закончил бы. Некоторые создатели мультфильма работали по 24 часа в сутки, а ребята с рендер-фермы – вообще в зомби режиме. В будущем команда планирует к такой работе можно будет подключить искусственный интеллект, который облегчит создание анимации.

На голос каждой букашки в мультфильме проводили кастинг.

"Клара и волшебный дракон" Фото: пресс-служба

Всего было более 30 эскизов дракончика.

Кларе постоянно хотели заплести косички. Смешным фактом создания мультфильма была прическа Клары. Сначала нашли образ, а потом поняли, что не так уж и легко запрограммировать волосы. Было очень много идей по решению этой задачи. Косички, обручи и разнообразные прически очень сильно меняли главную героиню.

Наибольшее количество времени – это 3,5 года, за которые было потрачено динамические фоны, мех, воду, огонь, одежду и мимику персонажей.

В мультфильме полностью украинская музыка. Группа PUR: PUR создала и исполнила две композиции на украинском и английском языках, которые вошли в саундтреки мультфильма. А еще один из треков исполнил оркестр Dovzhenko Sound Studio.

Ранее мы рассказывали о создании фильма "Круты 1918". Кроме того, сообщалось, что Ада Роговцева получит почетную награду "Золота Дзиґа" за вклад в развитие украинского кино.

Все подробности в спецтеме Золота Дзиґа-2020

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