"Золотая Дзыга 2019": что ждать от третьей церемонии награждения кинопремии

Гостей церемонии ждет три музыкальных номера

Исполнительный директор Украинской киноакадемии Анна Мачух Фото: пресс-служба

Церемония вручения Третьей Национальной кинопремии "Золотая Дзыга", номинанты на которую уже известны, состоится уже 19 марта в КВЦ "Парковый". Мы разузнали у исполнительного директора Украинской киноакадемии Анны Мачух, как проходит подготовка к грандиозному событию и чего ждать от самой церемонии.

"Мы понимаем, что 19 апреля – важная дата для всех украинцев, ведь в этот день должны состояться дебаты двух кандидатов на пост президента страны. Безусловно, мы учтем это, и церемония пройдет до дебатов. После нее все гости "Золотой Дзыги" смогут посмотреть прямую трансляцию дебатов прямо в зале, где будет проходить сама церемония. У зрителей онлайн-трансляции тоже будет такая возможность, не переключаясь смотреть публичную дискуссию кандидатов в президенты", – рассказала Анна Мачух.

Онлайн-трансляция церемонии награждения Кинопремии "Золотая Дзыга" будет доступна на официальном сайте Украинской киноакадемии, на ее странице в Facebook и YouTube-канале, а также на сайтах Segodnya.ua, JetSetter и Telekritika. Вести торжественную церемонию будет актриса и телеведущая Дарья Трегубова и журналист и телеведущий Олег Панюта.

Но кроме самого вручения заветных статуэток, единственных в мире напечатанных на 3D-принтере и покрытых золотом, гостей церемонии ждет три музыкальных номера.

"На "Золотой Дзыге" обязательно присутствует музыкальная программа, которая дает возможность передохнуть от эмоционального накала. Пока гости будут радоваться за своих фаворитов, на сцене для них выступит группа Ray Band и участницы украинского хора, который звучал в фильме "Горная женщина: на войне" – номинанте на премию "Лучший фильм". А вот третий музыкальный номер оставим пока в секрете. Этот исполнитель вас по-настоящему удивит!", – заинтриговала Анна Мачух.

Церемония вручения Национальной кинопремии "Золотая Дзыга" проходит в довольно стандартном как для всех национальных кинопремий формате, в том числе и "Оскар".

"К сожалению, мы не располагаем такими бюджетами как Американская киноакадемия, но с каждым годом стараемся масштабировать "Золотую Дзыгу". И если первая церемония была больше похожа на камерное событие "для своих", то теперь это важное мероприятие, которого действительно не хватало нашей индустрии, – добавила исполнительный директор Украинской киноакадемии. – До недавнего времени мы были единственной киноакадемией в мире, где членство не оплачивается. С этого года мы приняли решение внести изменения. Теперь членство в Киноакадемии платное".

Имена победителей кинопремии со сцены назовут известные украинские деятели культуры. Статуэтку лауреату номинации "Лучший фильм" вручит Глава Правления Украинской киноакадемии Владимир Войтенко и режиссер Ахтем Сеитаблаев, лучшего режиссера назовет глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко и лауреатка первой кинопремии "Золотая Дзыга" Римма Зюбина. Также лауреатов выйдут награждать звезда фрик-кабаре Dakh Daughters Руслана Хазипова, фронтмен группы ТНМК Олег Михайлюта (Фагот), народный артист Украины Роман Балаян, Михайил Хома (DZIDZIO), "самый сильный человек мира" Василий Вирастюк, дизайнер Андре Тан и другие.

Уровень Украинской киноакадемии и непосредственно кинопремии "Золотая Дзыга" подтверждает то, что многие наши киноакадемики стали членами Европейской киноакадемии. Кстати, ее директор Марион Деринг стала почетным гостем церемонии вручения национально кинопремии. Она также вместе с министром культуры Украины Евгением Нищуком будет вручать награду за вклад в развитие украинского кинематографа кинооператору Юрию Гармашу.

"Нам очень приятно, что Европейская Киноакадемия уже три года подряд приветствует наших киноакадемиков. В прошлом году видеопоздравление передала председатель правления EFA Агнешка Холланд. А в этом году ожидаем на церемонии директора Европейской Киноакадемии Марион Дьоринг. Члены EFA с мировым именем также посещали торжественную церемонию вручения нашей Кинопремии: почетным гостем первой церемонии был польский режиссер театра и кино, член Правления Европейской Киноакадемии Кшиштоф Занусси. А в прошлом году почетным гостем стал член EFA и президент Польской киноакадемии Дариуш Яблонски. Все это свидетельствует о признании Украинской киноакадемии на международном уровне!" – отметила исполнительный директор Украинской киноакадемии Анна Мачух.

Напомним, в номинации "Премия зрительских симпатий" Национальной кинопремии "Золотая Дзиґа" представлено 10 фильмов. Также Сегодня.Lifestyle уже поделились именами ведущих ежегодной церемонии.

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