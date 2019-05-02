Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Золотой глобус 2020": где и когда пройдет церемония награждения кинопремии

Номинации будут объявлены почти за месяц до финального этапа – 9 декабря 2019 года

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:41
"Золотой глобус"
"Золотой глобус"
Фото: Getty Images

В Лос-Анджелесе с 6 на 7 января прошла церемония вручения престижной кинопремии "Золотой глобус 2019". На месте события работала съемочная группа "Сегодня". Теперь же представители Ассоциация иностранной прессы Голливуда уже объявили программу проведения премии "Золотой глобус 2020", в которой указаны точные даты. 

Стоит отметить, что программа появилась на иностранном сайте Variety. Сообщается, что церемония будет проходить в прямом эфире на телеканале NBC от Beverly Hilton в Беверли-Хиллз 5 января 2020 года. А номинации будут объявлены почти за месяц до финального этапа – 9 декабря 2019 года.

Программа проведения премии "Золотой глобус 2020":

15 июля: Открывается веб-сайт "Золотой глобус 2020" для представления фильмов и телевизионных проектов;

25 октября: Конечный срок для представления кинокартин и телевизионных программ на "Золотой глобус 2020".

14 ноября: Конечный срок представления бюллетеней для номинаций, которые будут отправлены по почте всем членам HFPA от Ernst & Young.

25 ноября: Крайний срок для получения избирательных бюллетеней телевизионной номинации от Ernst & Young в 17:00

26 ноября: окончательный срок подачи бюллетеней для выдвижения кинофильмов, которые будут отправлены всем членам HFPA компанией Ernst & Young.

4 декабря: Окончательная дата проверки фильмов

5 декабря: Конечная дата для пресс-конференций.

6 декабря: окончательный срок для получения бюллетеней для выдвижения кинофильмов от Ernst & Young в 12 часов.

9 декабря: Объявление номинаций на 77-ю ежегодную премию "Золотой глобус 2020" в 5 часов утра.

30 декабря: Крайний срок для получения окончательных бюллетеней от Ernst & Young, в 17:00

5 января 2020: Презентация 77-й ежегодной премии "Золотой глобус 2020".

Напомним, ранее мы называли лауреатов 76-й церемонии "Золотой глобус", которую ежегодно вручает Голливудская ассоциация иностранной прессы за лучшие достижения в кино и телевидении. Отметим, что голливудские звезды рассказали нам о кино и Украине на красной дорожке "Золотого глобуса".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
"Это пип-шоу": Антонио Бандерас возмущен поведением Хайди Клум на "Золотом глобусе" Девушку с водой на "Золотом глобусе" жестко раскритиковали Без голубых волос, но в голубом пальто: новый выход Леди Гаги
кино Золотой глобус церемония премия
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Вкуснейшие гарниры, которые заменят надоевшую картошку и макароны
Вкуснейшие гарниры, которые заменят надоевшую картошку и макароны
Дроздова призналась, что долгие годы расплачивалась за убийство
Дроздова призналась, что долгие годы расплачивалась за убийство
44-летняя Банщикова восхитила поклонников фигурой в купальнике
44-летняя Банщикова восхитила поклонников фигурой в купальнике
Няни-разлучницы: 7 звездных семей, распавшихся по их вине
Няни-разлучницы: 7 звездных семей, распавшихся по их вине

Популярные статьи

Сегодня, 12:01Fun

Поминальные дни 2019: обычаи и что нельзя делать

Сегодня, 05:39Психология

Гороскоп на сегодня: Близнецам лучше избегать ненужных трат, а Весы научатся отстаивать свои права

Вчера, 20:10Психология

Гороскоп на завтра: Раки отстоят справедливость, а Рыбам придется экономить

Вчера, 18:18Шоу-бизнес

Оля Фреймут взорвала сеть откровенным фото

Вчера, 15:00Food

Каркаде: все, что нужно знать о чайном напитке

Вчера, 14:10Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских празднуют годовщину: фото

Вчера, 13:00Fun

Выходные и праздничные дни в мае 2019 года в Украине

Вчера, 12:20Шоу-бизнес

Ани Лорак впервые показала своих братьев: фото

Вчера, 11:40Fun

Поздравления с 1 Мая: забавные стихи и проза, лучшие открытки

Вчера, 10:36Техно

Невероятный зум: устаревший смартфон Samsung сфотографировал Сатурн

30 апреляАфиша

Названа дата выхода "Фантастических тварей 3"

30 апреляАфиша

Дан Балан презентовал новую песню Balzam и клип

30 апреляFun

Вальпургиева ночь: что ни в коем случае нельзя делать

30 апреляFood

Что приготовить из черствого кулича: рецепт хлебных маффинов с ягодами

30 апреляFun

Радоница 2019: когда отмечается в Украине

29 апреляШоу-бизнес

Снова влипла: против Светланы Лободы подают иск за хамство