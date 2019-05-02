"Золотой глобус 2020": где и когда пройдет церемония награждения кинопремии

Номинации будут объявлены почти за месяц до финального этапа – 9 декабря 2019 года

"Золотой глобус" Фото: Getty Images

В Лос-Анджелесе с 6 на 7 января прошла церемония вручения престижной кинопремии "Золотой глобус 2019". На месте события работала съемочная группа "Сегодня". Теперь же представители Ассоциация иностранной прессы Голливуда уже объявили программу проведения премии "Золотой глобус 2020", в которой указаны точные даты.

Стоит отметить, что программа появилась на иностранном сайте Variety. Сообщается, что церемония будет проходить в прямом эфире на телеканале NBC от Beverly Hilton в Беверли-Хиллз 5 января 2020 года. А номинации будут объявлены почти за месяц до финального этапа – 9 декабря 2019 года.

Программа проведения премии "Золотой глобус 2020":

15 июля: Открывается веб-сайт "Золотой глобус 2020" для представления фильмов и телевизионных проектов;

25 октября: Конечный срок для представления кинокартин и телевизионных программ на "Золотой глобус 2020".

14 ноября: Конечный срок представления бюллетеней для номинаций, которые будут отправлены по почте всем членам HFPA от Ernst & Young.

25 ноября: Крайний срок для получения избирательных бюллетеней телевизионной номинации от Ernst & Young в 17:00

26 ноября: окончательный срок подачи бюллетеней для выдвижения кинофильмов, которые будут отправлены всем членам HFPA компанией Ernst & Young.

4 декабря: Окончательная дата проверки фильмов

5 декабря: Конечная дата для пресс-конференций.

6 декабря: окончательный срок для получения бюллетеней для выдвижения кинофильмов от Ernst & Young в 12 часов.

9 декабря: Объявление номинаций на 77-ю ежегодную премию "Золотой глобус 2020" в 5 часов утра.

30 декабря: Крайний срок для получения окончательных бюллетеней от Ernst & Young, в 17:00

5 января 2020: Презентация 77-й ежегодной премии "Золотой глобус 2020".

Напомним, ранее мы называли лауреатов 76-й церемонии "Золотой глобус", которую ежегодно вручает Голливудская ассоциация иностранной прессы за лучшие достижения в кино и телевидении. Отметим, что голливудские звезды рассказали нам о кино и Украине на красной дорожке "Золотого глобуса".

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