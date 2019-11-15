"Золотой глобус 2020": известны имена звезд, ставшими амбассадорами церемонии

Ежегодно выбирают новых представителей события, которые задействованы в организации действа

Пирс Броснан с сыновьями Фото: instagram.com/goldenglobes

Недавно представители Ассоциация иностранной прессы Голливуда объявили программу проведения премии "Золотой глобус 2020", а также точные даты – в Беверли-Хиллз 5 января 2020 года. Ежегодно выбирают новых амбассадоров (представителей) события, которые задействованы в организации действа. Ими становятся дети известных звезд. И в 2020 году такая честь выпала сыновьям ирландского актера и исполнителя роли Джеймса Бонда – Пирса Броснана.

Также узнайте, как в Калифорнии прошла премия Hollywood Film Awards:

22-летний Дилан и 18-летний Пэрис Броснан стали амбассадорами "Золотого глобуса 2020" и будут помогать проводить торжественную церемонию награждения. Об этом сообщают в Associated Press. В издании отмечается, что братья Броснан в восторге от такой новости и совсем не переживают, как они будут справляться с важной миссией.

INSTAGRAM

Отметим, сыновья Пирса Броснана родились во втором браке с американской актрисой Киле Шей Смит. Их звездный отец в свое время дважды номинировался на премию "Золотой глобус". Кроме проведения церемонии, братья Броснан также будут сотрудничать с организацией FEED, которая отвечает за доставку диетической пищи школьникам всего мира.

INSTAGRAM

В прошлом году амбасадором церемонии стала дочь Идриса Эльбы. Дочь Исан Эльба проводила презентацию мероприятия, выносила награды победителям и проводила их со сцены.

Напомним, что Том Хэнкс получит премию Сесиля Б. Де Милля за выдающиеся заслуги в кинематографе. Об этом сообщает The Hollywood Reporter. Награждение состоится 5 января во время церемонии вручения "Золотого глобуса".

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.