Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Золотой глобус 2020": известны имена звезд, ставшими амбассадорами церемонии

Ежегодно выбирают новых представителей события, которые задействованы в организации действа

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:46
Пирс Броснан с сыновьями
Пирс Броснан с сыновьями
Фото: instagram.com/goldenglobes

Недавно представители Ассоциация иностранной прессы Голливуда объявили программу проведения премии "Золотой глобус 2020", а также точные даты – в Беверли-Хиллз 5 января 2020 года. Ежегодно выбирают новых амбассадоров (представителей) события, которые задействованы в организации действа. Ими становятся дети известных звезд. И в 2020 году такая честь выпала сыновьям ирландского актера и исполнителя роли Джеймса Бонда – Пирса Броснана.

Также узнайте, как в Калифорнии прошла премия Hollywood Film Awards:

22-летний Дилан и 18-летний Пэрис Броснан стали амбассадорами "Золотого глобуса 2020" и будут помогать проводить торжественную церемонию награждения. Об этом сообщают в Associated Press. В издании отмечается, что братья Броснан в восторге от такой новости и совсем не переживают, как они будут справляться с важной миссией.

INSTAGRAM

Отметим, сыновья Пирса Броснана родились во втором браке с американской актрисой Киле Шей Смит. Их звездный отец в свое время дважды номинировался на премию "Золотой глобус". Кроме проведения церемонии, братья Броснан также будут сотрудничать с организацией FEED, которая отвечает за доставку диетической пищи школьникам всего мира.

INSTAGRAM

В прошлом году амбасадором церемонии стала дочь Идриса Эльбы. Дочь Исан Эльба проводила презентацию мероприятия, выносила награды победителям и проводила их со сцены.

Читайте также:
Фильм "Домой" претендует на премию "Золотой глобус": подробности

Напомним, что Том Хэнкс получит премию Сесиля Б. Де Милля за выдающиеся заслуги в кинематографе. Об этом сообщает The Hollywood Reporter. Награждение состоится 5 января во время церемонии вручения "Золотого глобуса".

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
"Золотой глобус 2020": где и когда пройдет церемония награждения кинопремии "Это пип-шоу": Антонио Бандерас возмущен поведением Хайди Клум на "Золотом глобусе" Без голубых волос, но в голубом пальто: новый выход Леди Гаги
Золотой глобус церемония Амбассадор Пирс Броснан
Реклама

Новости партнеров

Альцгеймер звучит страшнее слабоумия
Альцгеймер звучит страшнее слабоумия
Белорусский экстрасенс сделал предсказание о судьбе Заворотнюк
Белорусский экстрасенс сделал предсказание о судьбе Заворотнюк
Джамала произвела фурор платьем на шоу
Джамала произвела фурор платьем на шоу "Танцы со звездами"
Врачи не могут исправить пластику лица Аллы Пугачевой
Врачи не могут исправить пластику лица Аллы Пугачевой

Популярные статьи

Сегодня, 12:50Fun

Пять райских уголков на Земле, куда очень сложно попасть туристам

Вчера, 15:35Шоу-бизнес

"Меня это цепляет": Оля Цибульская устала от домыслов об отце своего сына

Вчера, 13:23Fun

14 ноября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 10:05Шоу-бизнес

Не только Диана и Камилла: любимые женщины принца Чарльза

13 ноябряFood

Новогодние блюда 2020: ТОП-5 рецептов праздничных салатов

13 ноябряEvents

Восточный гороскоп на 2020 год Крысы для всех знаков по годам

13 ноябряШоу-бизнес

Алла Мазур рассказала об онкологии: реакция Янины Соколовой, Юрия Горбунова и других

13 ноябряFood

Клюква: польза и вред осенней ягоды

13 ноябряШоу-бизнес

У Аллы Мазур онкология: что известно об украинской телеведущей

13 ноябряШоу-бизнес

Андрею Данилко стало плохо во время выступления: что произошло на самом деле

13 ноябряПсихология

Пять правильных привычек для улучшения работы мозга

13 ноябряШоу-бизнес

Надя Дорофеева назвала свой рост, вес и рассказала о комплексах

12 ноябряEvents

Гороскоп на 13 ноября для всех знаков зодиака: вас подведет рассеянность

12 ноябряТехно

Apple iPhone 12 будет похож на "древний" iPhone 4: фото

12 ноябряШоу-бизнес

"Начинаю бороться": у известной ведущей Аллы Мазур обнаружили рак

12 ноябряEvents

Как встречать год Крысы 2020, чтобы он был удачным и счастливым

Новости партнеров

Пластический хирург назвал имя самой красивой женщины в мире
Пластический хирург назвал имя самой красивой женщины в мире
Оригинальные идеи для однокомнатной квартиры: как удивлять гостей
Оригинальные идеи для однокомнатной квартиры: как удивлять гостей
Ремонт туалета панелями: оперативное преображение без лишних трат
Ремонт туалета панелями: оперативное преображение без лишних трат
Как сестры: Елена Кравец вышла в свет с 16-летней дочерью
Как сестры: Елена Кравец вышла в свет с 16-летней дочерью
«Колхозный» шик и ночнушки: самые нелепые наряды ОМКФ-2019
«Колхозный» шик и ночнушки: самые нелепые наряды ОМКФ-2019
Апина, Валерия, Буланова и Королева: как изменились звезды 90-х
Апина, Валерия, Буланова и Королева: как изменились звезды 90-х
Заворотнюк прошла новое обследование, появились его результаты
Заворотнюк прошла новое обследование, появились его результаты
Чехова показала себя на последнем сроке беременности
Чехова показала себя на последнем сроке беременности