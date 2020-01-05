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"Золотой глобус 2020": когда и где смотреть церемонию награждения

Церемония состоится 5 января 2020 года

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:34
Фильм "Однажды в Голливуде" представлен в четырех номинациях "Золотого глобуса"
Фильм "Однажды в Голливуде" представлен в четырех номинациях "Золотого глобуса"
Фото: Скриншот из видео

В воскресенье, 5 января, в Калифорнии состоится 77-я церемония вручения премии "Золотой глобус". В этот вечер самые популярные деятели современного кинематографа получат награды от Ассоциации иностранной прессы Голливуда HFPA. Сегодня.Lifestyle рассказывает, где и когда смотреть церемонию онлайн.

Смотрите, как прошла премия M1 Music Awards:

Мы уже рассказывали о номинантах "Золотого глобуса" этого года, в числе которых фильмы "Однажды в Голливуде", "Джокер", "Ирландец" и другие, а также писали о том, что Эллен ДеДженерес и Том Хэнкс получат специальные награды. Победители "Золотого глобуса" будут названы в двух категориях: драмы и комедии/мюзиклы уже совсем скоро.

Где смотреть церемонию награждения "Золотой глобус 2020" онлайн?

Церемония "Золотой глобус 2020" состоится в воскресенье, 5 января 2020 года, в 17:00 по тихоокеанскому времени и в 20:00 по восточному. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на сайте NBC.

Напомним, что ведущим "Золотого глобуса 2020" будет актер и комик Рики Жерве, к которому присоединятся Пирс Броснан, Марго Робби, Рами Малек, Скарлетт Йоханссон, Крис Эванс, Дакота Фэннинг и другие.

Ранее стали известны имена звезд, ставших амбассадорами церемонии "Золотой глобус 2020".

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