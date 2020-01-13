"Золотой помидор": Rotten Tomatoes назвали лучшим фильмом года "Мстителей: Финал"

Также награду получили "Паразиты", "Мы" и "Джон Уик"

"Мстители: Финал" Фото: YouTube

Сайт Rotten Tomatoes, который публикует рейтинги фильмов на основе суммирования профессиональных отзывов, обнародовал список лауреатов премии Golden Tomato Awards за 2019 год. В 2018 году лучшим фильмом стала лента "Черная пантера".

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"Мстители: Финал" победили в номинациях "лучший фильм" и "лучшая экранизация комикса". Южнокорейский фильм "Паразиты" стал призером в категориях "лучший иностранный фильм", "лучшая драма" и "ограниченный прокат".

Третий "Джон Уик" отметился в номинации "лучший экшен или приключенческий фильм". Лучшим хоррором стал "Мы", а лучшим триллером — "Ножи наголо". "История игрушек 4" победила в категориях "лучшая анимация" и "лучший режиссерский дебют".

"Хранители" стали лучшим новым сериалом, а "Чернобыль" — лучшим мини-сериалом.

Напомним, что фильм режиссера Сэма Мендеса "1917" стал триумфатором премии голливудских кинокритиков и киножурналистов, которая была вручена на днях в Лос-Анджелесе

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