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Золотой Запорожец и стиль Шанель: Анна Тринчер презентовала клип "Малиновые волосы"

Сегодня, 19:49

Основная концепция клипа заключается в ярких и запоминающихся образах

19-летняя Анна Тринчер, актриса сериала "Школа" и финалистка "Голоса страны", представила клип на песню "Малиновые волосы". Съемки прошли за рекордные 6 часов, а режиссером стала Арина Остапенко.

Специально для исполнительницы на площадку пригнали раритетный автомобиль "Запорожец", выкрашенный золотой краской, и привели двух далматинов.

Анна Тринчер
Анна Тринчер
Фото: пресс-служба

Премьера новой видеоработы состоялась на YouTube-канале певицы. По словам режиссера, основная концепция клипа заключается в ярких и запоминающихся образах. Это насыщенная разноцветными красками, ненавязчивая, но цепляющая история, без ярко выраженной сюжетной линии.

"Это мой первый клип, в котором не будет ярко выраженного сюжета", – рассказывает Анна Тринчер – "Мне хотелось, чтобы зрители и мои поклонники увидели меня другой, не такой, как в предыдущих видео. Специально для съемок я много тренировалась и занималась танцами, поэтому надеюсь, что удивлю хореографией".

Съемки видео прошли за рекордные 6 часов, однако подготовка заняла около месяца. Ведь специально для этого проекта команда искала раритетный автомобиль "Запорожец".

Смотрите новый клип "Малиновые волосы":

Ранее мы рассказывали, что Ирина Билык с сыновьями приняла участие в необычном проекте. Также ранее стало известно, что Билли Айлиш проведет онлайн-концерт за 30 долларов в октябре.

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